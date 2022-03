Motorista morre após acidente envolvendo carro, caminhão e motocicleta em Jacutinga

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu após o motorista do carro tentar ultrapassar a motocicleta e se chocar de frente com o caminhão. Com o impacto da batida, o carro rodou na pista e atingiu a moto com dois ocupantes.

Um motorista de 32 anos morreu após se envolver em um acidente com três veículos na manhã desta quinta-feira (17), na MG-290, em Jacutinga. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência envolveu um carro, um caminhão e uma motocicleta.

Ainda segundo a polícia, o acidente aconteceu após o motorista do carro tentar ultrapassar a motocicleta e se chocar de frente com o caminhão. Com o impacto da batida, o carro rodou na pista e atingiu a moto com dois ocupantes.

A polícia confirmou que, no local do acidente, era permitido a ultrapassagem, no entanto, o motivo do motorista do carro não ter percebido a presença do caminhão não foi informado. O motorista da carreta disse que tentou evitar a batida jogando o carro no acostamento, mas não foi possível.

O piloto da moto e a garupa tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos e encaminhados para o pronto-socorro de Jacutinga. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

A vítima fatal, identificada por Fábio Veira de Carvalho Ribeiro, morreu no local do acidente. O corpo foi levado ao IML de Pouso Alegre.

