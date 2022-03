Motociclista morre após batida em carro na MGC-455, em Andradas

Além da motocicleta o acidente também envolveu um veículo de luxo. Vítima morreu ainda no local.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um motociclista morreu após um acidente na madrugada deste domingo (13), na MGC-455, em Andradas. Além da motocicleta o acidente também envolveu um veículo de luxo.

À Polícia Militar, o motorista do carro, um homem, de 48 anos, disse que seguia na rodovia sentido a Santo Antônio do Jardim (SP) quando de repente foi surpreendido pela moto, que estaria na contramão e com o farol apagado.

Conforme a polícia, uma testemunha que estava em outro carro confirmou a versão do motorista. O piloto da moto, de 41 anos, morreu no local.

No carro estavam o motorista e uma mulher. Os dois sofreram ferimentos leves.

Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada.

*Com informações: G1 Sul de Minas