Moto Clube e SEDUC de Três Corações realizam Natal Solidário

O Vorazes Moto Clube, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, realizou no sábado, 09/12, um Natal Solidário com crianças de 01 a 05 anos do CEMEI Maristela Meliato e do CEMEI Professor José dos Santos Neto. O evento ocorreu na sede do Moto Clube, localizada no Jardim América.

A celebração foi marcada pela chegada em grande estilo do Papai Noel, que encantou as crianças e distribuiu presentes. Além disso, ofereceu uma variedade de atrações, incluindo brinquedos infláveis, cama elástica, passeio no Trenzinho da Alegria com personagens do universo infantil, algodão doce e outras gostosuras.

A Prefeitura de Três Corações enaltece a iniciativa do Vorazes Moto Clube e todos os parceiros que espalhou alegria e solidariedade para as nossas crianças. Que essa celebração possa inspirar mais ações de bondade e generosidade e que o espírito natalino possa encher o coração de toda a comunidade de alegria e solidariedade.

