Mostra da Gastronomia Vulcânica acontece dia 30 em Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Visando fortalecer a culinária sul mineira, o Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Turismo, realiza a “Mostra da Gastronomia Vulcânica”. O evento, que será realizado na próxima segunda-feira (30/10), às 9h, no Palace Hotel, encerra a edição 2023 do Prepara Gastronomia, programa que oferece suporte a pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar.

Durante a mostra, os 16 estabelecimentos participantes receberão o certificado de conclusão do Prepara Gastronomia e lançarão os pratos criados para a Gastronomia Vulcânica. A partir daí, os novos cardápios dos restaurantes, lanchonetes, cafeterias e sorveterias participantes serão disponibilizados para o público.

O analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo enfatiza que, com o lançamento da Gastronomia Vulcânica, donos de estabelecimentos de alimentação vão poder aprimorar seus negócios por meio da criação de nova identidade gastronômica local. “Após estudos, identificamos que Poços de Caldas é um caldeirão vulcânico que possui influências diversas, como a do negro, do indígena e dos europeus. Todos eles chegaram à região no auge do termalismo e dos cassinos, na década de 1930. Além disso, o município promove um intercâmbio cultural único pelo fato de estar na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O lançamento da Gastronomia Vulcânica representa, assim, a transformação e o novo posicionamento do setor de alimentação fora do lar de Poços de Caldas”, diz.

Segundo Rosilene Faria, diretora do Departamento dos Serviços Termais, responsável pelo projeto, o Prepara Gastronomia representou mais do que um programa, é uma jornada promissora de transformação para o setor de alimentação em Poços de Caldas. Ao investir nas habilidades e conhecimentos de pequenas empresas locais, a cidade está, na verdade, investindo em sua própria gastronomia, destacando os sabores únicos e as tradições culinárias que tornam Poços de Caldas, verdadeiramente especial.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, o sucesso de Poços de Caldas está intrinsecamente ligado à qualidade de nossos estabelecimentos gastronômicos. Com a introdução do Prepara Gastronomia, não estamos apenas fortalecendo a identidade desses negócios, mas também solidificando nossa cidade como um destino turístico de destaque. Quando os visitantes escolhem Poços, eles não estão apenas degustando nossa culinária, estão vivenciando nossa paixão, criatividade e hospitalidade. Este programa não se trata apenas de comida, é sobre qualidade, inovação e experiências especializadas. Ele representa a melhoria da gestão de nossas empresas, com equipes dedicadas que não apenas elevam o padrão de serviço, mas também engrandecem a cidade de Poços de Caldas como um todo.

Competitividade

O Prepara Gastronomia é uma estratégia do Sebrae Minas para alavancar pequenos negócios do setor de alimentação fora do lar. A ação tem o objetivo de orientar donos de bares, restaurantes, lanchonetes e similares para melhorar a gestão dos seus negócios, reduzir custos de produção e torná-los mais competitivos.

Em Poços de Caldas, além de capacitar os proprietários em assuntos relacionados à gestão e operação dos estabelecimentos, um chefe especialista foi contratado para realizar uma expedição na cidade a fim de levantar a identidade e o perfil da cultura gastronômica poços-caldense. Desse trabalho, foi criada a Gastronomia Vulcânica, que reúne pratos elaborados a partir das influências históricas e culturais do município.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas