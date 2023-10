Moradores participam de atividades de lazer em escolas de Itajubá

Novo Horizonte, Rebourgeon, Santa Rosa e Açude receberam os eventos que foram abertos para toda a cidade

Foto: Prefeitura de Itajubá

Os dias 12 e 13 de outubro marcaram a primeira edição do Programa Escola Aberta em Itajubá: mais uma iniciativa da Atual Administração, que tem como objetivo, abrir os espaços das escolas da rede municipal como áreas de lazer nos finais de semana, para que então a população possa desfrutar. Das 13h às 17h, famílias inteiras aproveitaram uma programação recheada de brincadeiras e guloseimas nas escolas dos bairros Novo Horizonte, Rebourgeon, Santa Rosa e Açude. A ação também fez parte da programação do Dia das Crianças na cidade.

“Foram dois dias especiais com muita diversão e alegria em espaços que são da comunidade e devem ser usados inclusive aos finais de semana. Quem participou da destes dias especiais, pôde aproveitar atividades como pintura no rosto, brinquedos infláveis, rodas de capoeira, além de saborear guloseimas como picolé, pipoca e algodão doce”, frisou o Prefeito.

Além disso, no dia 12, a população que esteve no Parque da Cidade também pode realizar passeios gratuitos de pedalinho. A ação contou com a parceria voluntária dos Escoteiros do Ar.

ITAJUBÁ 2030 – Esta iniciativa faz parte do Planejamento Estratégico Itajubá 2030 e já está sendo executada pela Atual Administração. O Planejamento Estratégico é o compilado de ações que precisam ser executadas para Itajubá estar entre as 50 melhores cidades do Brasil até 2030.

Fonte: Prefeitura de Itajubá