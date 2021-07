Monte Verde registra menor temperatura em Minas Gerais

Conforme o INMET, cidades da região tiveram as menores temperaturas do Estado.

Redação CSul / Foto destaque: Mateus Ribeiro/Prefeitura

Nesta sexta-feira (02), a região amanheceu com as menores temperaturas de Minas Gerais, algumas cidades chegaram a registrar geada. Conforme o Inmet, a menor temperatura foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia. No município, a estação meteorológica registrou -0,4°C, por volta das 5h da manhã.

Ainda conforme o instituto, a 2ª menor temperatura de Minas, foi registrada em Caldas. No município, a estação meteorológica marcou 0,6°C.

Na quinta-feira (1°), Maria da Fé havia registrado a menor temperatura do Estado. A sexta-feira (2), também foi de baixas temperaturas por lá, com 1,2°C.

O município de Passa Quatro, também ficou abaixo dos 5°C. Na cidade, a estação do Inmet registrou 3,2°C.

O instituto também mediu as temperaturas em outros três municípios: os termômetros em Varginha registraram 5,9°C. Vale ressaltar que, na quinta-feira (1°), moradores chegaram a registrar temperaturas negativas e geada na zona urbana e rural do município. Enquanto os municípios de Passos e Machado apresentaram leve elevação nas temperaturas, 9,4°C e 9,5°C.

Segundo o INMET, a menor temperatura do Sul de Minas foi registrada em Monte Verde, porém moradores da zona rural de Delfim Moreira, registraram -7°C. A temperatura foi marcada por uma estação da prefeitura no local, às 6h23.

As cidades de Extrema, Bom Repouso e Marmelópolis registraram geada.

*Com informações G1 Sul de Minas