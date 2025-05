Ministério Público discute patrimônios históricos de Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras

Durante a última semana, na quarta-feira, dia 07, a cidade Lavras recebeu uma reunião no Ministério Público, entre os representantes da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Lavras e o representante do Ministério Público.

O objetivo da reunião foi para tratar sobre a importância dos Patrimônios Históricos que estão no município de Lavras, e na tentativa de buscar meios e recursos para a manutenção e conservação dos prédios.

A conservação desses patrimônios históricos requer uma busca de recursos diversificada, incluindo financiamento público, doações privadas, patrocínios e a mobilização da comunidade.

