Ministério da Saúde realiza evento sobre o SUS, em Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta quinta-feira, dia 13, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais (SEMS/MG), com o apoio da Prefeitura de Lavras e da Frente Mineira dos Prefeitos, realizou o SEMS Itinerante, um evento com o tema “O Ministério da Saúde Junto aos Municípios Mineiros”.

O encontro, que aconteceu no auditório do Unilavras, reuniu gestores municipais, entidades públicas e privadas e representantes do Ministério da Saúde para debater temas de interesse público relacionados ao Sistema Único de Saúde -SUS.

O principal objetivo do SEMS Itinerante foi aproximar o Ministério da Saúde dos municípios mineiros, oferecendo informações e orientações sobre:

• Planejamento: Elaboração de planos de saúde municipais alinhados às diretrizes do SUS.

• Auditorias: Realização de auditorias nas contas dos municípios, visando garantir a transparência e o bom uso dos recursos públicos.

• Transferência de recursos: Orientação sobre os processos de captação e transferência de recursos federais para o SUS municipal.

• Prestação de contas: Auxílio na prestação de contas dos convênios firmados entre o Ministério da Saúde e os municípios.

A Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, destacou a ampliação de recursos para o SUS a partir de janeiro de 2023, com a criação de novos programas e investimentos:

• Mais recursos para a rede municipal de saúde: Possibilidade de captação de recursos para fortalecer a rede municipal de saúde dos municípios.

• Novo PAC: Investimentos para a redução de filas de cirurgias.

• Reformas de Unidades Básicas de Saúde – UBS: Recursos para reformas e ampliação das UBS.

• Programa Mais Médicos: Ampliação do Programa Mais Médicos, visando aumentar o número de médicos em áreas com carência.

A prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, ressaltou a importância do SEMS Itinerante para o município, afirmando que a iniciativa contribui para o fortalecimento do SUS no município. Ela também destacou o problema da falta de vagas em hospitais, ressaltando a necessidade de medidas para ampliar a oferta de serviços de saúde à população.

Fonte: Prefeitura de Lavras