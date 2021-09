Minas tem todas as regiões na ‘Onda Verde’ do programa Minas Consciente

Vacinação contra a covid atinge 20 milhões de doses aplicadas e taxa de incidência da doença cai 44% em duas semanas.

A macrorregião de saúde Triângulo do Sul poderá avançar para onda verde do Minas Consciente a partir deste sábado (11/9). O progresso foi anunciado nesta quinta-feira (9/9) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho e acompanhamento da pandemia.

Com a mudança, todo o estado ficará na fase mais flexível do plano criado para a retomada gradual e segura das atividades econômicas.

Indicadores da doença continuam com previsão de queda puxados pelo avanço da vacinação. Mais de 20 milhões de doses já foram aplicadas em Minas Gerais. Além disso, 40% da população adulta (18 anos ou mais) receberam a segunda dose ou dose única do imunizante.

“É uma tendência que deve continuar. A última região que estava na onda amarela, a Triângulo do Sul, passa a partir de sábado, também, para onda verde. Assim, todas as 14 macrorregiões ficam na onda verde já neste fim de semana. Outro ponto de destaque é a aplicação de quase 300 mil doses de vacina na média móvel diária. Isso mostra e reforça a importância da imunização no controle da pandemia no estado’’, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, o médico, Fábio Baccheretti.

Outros indicadores

Além dos números da imunização em Minas Gerais, outros indicadores da pandemia foram apresentados pelo Comitê Covid. Conforme o último relatório, a taxa de incidência do coronavírus registrou queda de 37% na última semana e de 44% nos 14 dias anteriores. Já as internações caíram 35% em quatro semanas. Vinte e cinco pessoas pacientes aguardam por uma vaga de UTI Covid. Esse número chegou a 227 em 10/6.

Fonte e foto: Agência Minas