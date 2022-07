Minas tem 460 obras concluídas e em andamento em estradas atingidas pelas chuvas no estado

Balanço do Recupera Minas divulgado pelo DER-MG aponta que ações incluem manutenção de rodovias, pavimentação, sinalização e outras intervenções.

Foto: DER – MG / Divulgação

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), encerra o primeiro semestre de 2022 com avanços significativos na recuperação e manutenção de rodovias. Por meio do Plano Recupera Minas, obras realizadas em todas as regiões do estado têm ajudado a ampliar o acesso da população a bens e serviços, além de possibilitar o desenvolvimento da infraestrutura. Até o momento, 460 ações já foram finalizadas ou estão em andamento.



Os serviços são de complexidade variada, e englobam desde trechos danificados pelo último período de chuvas até a construção de pontes e a pavimentação de estradas em toda a malha rodoviária sob responsabilidade do Governo de Minas. São exemplos obras de recomposição de aterro, recuperação de dispositivo de drenagem, construção de bacias de contenção, melhorias na sinalização, patrolamento e encascalhamento de rodovias não pavimentadas, além de diversas remoções de barreiras na pista e encabeçamento de pontes.





Região Central e Jequitinhonha



Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foram realizadas obras nas MG-010, MG-030, MG-424 e MG- 040, com a execução de recomposição de aterro, remoção de barreiras e outras intervenções.



Nas regiões do Jequitinhonha e do Mucuri, a MG-105, entre Joaíma e Fronteira dos Vales, passou por patrolamento e encascalhamento da pista. Próximo a Aracuaí, destaque para as melhorias realizadas na LMG-678 em diversos segmentos da rodovia, que beneficiam, ainda, os municípios de Almenara, Palmópolis, Machacalis, Umburatiba, Felisburgo, Jacinto, Santo Antônio do Jacinto, Joaíma. Rio Pardo, Betópolis, Coronel Murta, Ijicatu e Rubim.



Próximo a Pedra Azul, foram realizadas manutenções na MG-251, entre o entroncamento da MG-406 e Pedra Azul e na MG-211 e na área de influência de Capelinha, o trecho entre o entroncamento da MG-308 e o município de Setubinha, passou por melhorias.



A CMG-418, trecho divisa de Minas e Bahia até o entroncamento para a BR-116/242, próximo de Teófilo Otóni, os serviços de manutenção envolveram a recuperação de trechos com erosão.



Norte de Minas



Na região Norte, várias rodovias foram conservadas e passaram por manutenção emergencial em função as chuvas, entre as quais o trecho da LMG-654, entre o entroncamento da BR-365 e Coração de Jesus.



Próximo à Brasília de Minas, as ações foram executadas na MG-402, LMG-622 e MG-161. A LMG-626, trechos entre Fruta do Leite – BR-251 e Curral de Dentro passaram por patrolamento e encascalhamento dos trechos e recuperação de erosão no bordo da pista.



Na região de Janaúba, destaque para as intervenções realizadas na CMG-122, entre Janaúba e Capitão Enéas, Espinosa e Janaúba, com a realização de obras de recuperação de erosão. Próximo a Pirapora, na MGC-496, no km 26, as obras foram de recuperação de erosão e encabeçamento de ponte sobre o córrego Doce.



Zona da Mata e Vertentes



Na Zona da Mata e Campo das Vertentes, as obras foram executadas na MG-448, MG-452, LMG-850, MG-280, próximo ao município de Ubá. As rodovias MG-132 e CMG-383, na área de influência de Barbacena, as obras foram de estabilização de erosão e recuperação de aterro.



Próximo a Ponte Nova, houve muitas demandas de recuperação de erosão nas rodovias MG-262, MG-329, MG829, MGC-120, AMG-1740, CMG-482, MG-129 e AMG-1735.



Em outra ponto da Zona da Mata, nas proximidades de Manhumirim, as obras de recuperação de erosão foram executadas na MG-108 e MG-111, em diversos pontos da rodovia. Passaram por reperfilhamento da pista as rodovias AMG-3050 e MG-126, na região de Juiz de Fora.



Triângulo de Minas e Central



Na região do Triângulo as obras foram executadas na MGC-497, com a recuperação de encabeçamento de ponte e recuperação de erosão. Ainda na região, na LMG-810, próximo a Uberaba, houve obras de remendo profundo em diversos pontos da rodovia.



A região Central de Minas também foi contemplada com o Recupera Minas. Apenas nas proximidades de Itabira foram 77 remoções de barreiras. Em Guanhães, os serviços foram executados na MG-229, entre Senhora do Porto e Dom Joaquim, com a execução de patrolamento e encascalhamento.



Por meio da Regional do DER-MG em Pará de Minas, as obras de remendo profundo foram executadas na CMG-352 e recuperação de erosões na MG-423 e MG-431.



Nas região de Diamantina, as obras foram executadas na CMG-367, entre o Distrito de Mendanha e Diamantina, com as obras da ponte sobre o Rio Jequitinhonha. O trecho da MG-329, entre Caratinga e Bom Jesus do Galho, passou por obras de remendo profundo da pista pavimentada em diversos pontos.



Noroeste e Alto Paranaíba



As regiões Noroeste e Alto Paranaíba foram contemplados com obras de patrolamento e encascalhamento da pista, na LMG -743, LMG-722 e LMG-726 e serviços de remendo na MGC-354, próximo ao município de Patos de Minas.



Por meio da regional do DER-MG em Monte Carmelo, os serviços de conformação e encascalhamento foram realizadas na LMG-730, trecho no distrito de Pântano – MG-188, sentido BR-365. Próximo a Paracatu, as melhorias foram executadas na LMG-690 e na proximidade de João Pinheiro, km 60,8 da rodovia MG-181, houve recuperação do encabeçamento da ponte.



Sul de Minas



O programa também contemplou a região Sul, com destaque para as obras de recomposição de talude de aterro na LMG-882, entre o entroncamento da MG-179 e Silvianópolis, no km 5,4 próximo a Poços de Caldas. Próximo a Itajubá, na rodovia MG-158, km 20,7, foram executados serviços de instalação de bueiro metálico e no km 54 da MG-290 recomposição de aterro.

Fonte: Agência Minas