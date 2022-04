Minas registra a maior participação do PIB do Brasil nos últimos 20 anos

Estado foi responsável por 9,3% das riquezas produzidas em todo o país em 2021, o que representa R$ 805,5 bilhões.

Foto destaque: Erasmo Pereira

O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, em 2021, registrou a maior participação sobre o PIB brasileiro em 20 anos, passando de 9% (2020) para 9,3%. Minas encerrou o ano passado com a soma de todos os bens e serviços produzidos estimada em R$ 805,5 bilhões, enquanto o PIB brasileiro fechou em R$ 8,7 trilhões.



O salto da participação também foi significativo na atual gestão, passando de 8,8%, em 2019, primeiro ano de governo, para 9,3%, em 2021. Os dados são um desdobramento do resultado preliminar do PIB mineiro de 2021 divulgado pela Fundação João Pinheiro (FJP), órgão responsável pelo cálculo oficial do PIB no estado.



Na avaliação do pesquisador da FJP, Raimundo Leal, o perfil da economia mineira, com destaque para a indústria mineral e o agronegócio, e a mudança de preços do mercado internacional favoreceram a balança comercial mineira. “Devido aos preços das commodities, como minério de ferro e produtos agrícolas, a estrutura produtiva do estado foi beneficiada, permitindo esse crescimento maior da participação de Minas no PIB brasileiro”, explicou.



Segundo Leal, as economias focadas em serviços, por exemplo, sofreram maior impacto devido à pandemia.



Recuperação



O PIB do estado teve expansão de 5,1% no comparativo com 2020, resultado superior ao brasileiro, com crescimento de 4,6% no mesmo período. Os principais setores responsáveis pelo aumento do PIB foram Indústria e Serviços.



O desempenho do PIB de 2021 demonstrou forte recuperação em relação ao ano anterior, especialmente levando-se em conta a pandemia de covid-19, que impactou a atividade produtiva estadual. Em 2020, a queda do PIB foi de 4,0%.



Considerando-se o último trimestre de 2021, o PIB de Minas Gerais teve resultado 0,4% acima do mesmo período de 2019, antes da pandemia.

Fonte: Agência Minas