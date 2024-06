Minas Perfil promove o evento “Conectando Talentos” em Pouso Alegre

Esta iniciativa busca fortalecer a empregabilidade e capacitação dos cidadãos, promovendo um ambiente de apoio e desenvolvimento profissional.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Políticas Sociais e do Programa Acessuas Trabalho, em parceria com a empresa Minas Perfil, tem a honra de anunciar a realização do evento “Conectando Talentos”. O evento ocorrerá na quinta-feira (20), no CRAS Nordeste, e oferecerá uma excelente oportunidade para os moradores da região que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

O encontro está marcado para as 13h30 no CRAS Nordeste, situado na Rua Geraldo dos Reis, nº 85, bairro Faisqueira/Monte Azul. Os interessados devem comparecer ao local do evento com currículo impresso e documentos pessoais em mãos.

As oportunidades de emprego disponíveis no evento incluem vagas como:

Arrumadeira I;

Atendente de Loja;

Atendente de Hospedagem;

Auxiliar Comercial (Seguros);

Auxiliar de Serviços Gerais;

Cozinheiro;

Estágio em Administração/Comercial;

Instrutor de Musculação;

Operador de Produção;

Técnico de Impressoras;

Técnico de Manutenção;

Vendedor.

O “Conectando Talentos” será uma tarde dedicada à orientação e entrevistas de emprego, com uma programação especial que inclui uma apresentação da técnica do Programa Acessuas Trabalho. Antes das entrevistas, os participantes receberão orientações sobre os pontos essenciais para se destacar em entrevistas de emprego e obter informações atualizadas sobre o mercado de trabalho.

Esta iniciativa busca fortalecer a empregabilidade e capacitação dos cidadãos, promovendo um ambiente de apoio e desenvolvimento profissional. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Políticas Sociais ou o Programa Acessuas Trabalho.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre