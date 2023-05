Minas participa de plano nacional para defesa agropecuária 2023/27

Proposta referência estabelece objetivos e metas para o setor em esfera estadual e federal

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), participou, na última semana, em Brasília, do lançamento do Plano Plurianual Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (PPA-Suasa) para o período entre 2023 e 2027.

O PPA Suasa é o primeiro planejamento integrado e articulado entre a união e os estados para ações de defesa agropecuária e estabelece objetivos e metas do setor nas esferas federal e estadual.

Diretor-geral do IMA, Antônio Carlos de Moraes avalia a participação no evento. “Participar do projeto piloto do PPA-Suasa veio em boa hora porque é mais uma etapa da consolidação do Suasa nacional. Os estados que participaram dessa primeira fase estão fazendo um laboratório para que todos os órgãos de defesa do país realizem seus orçamentos em consonância com o orçamento federal, ou seja, políticas públicas estabelecidas pelo governo federal para todo o país em sinergia com as políticas estaduais, implementando novas atividades e interagindo com a união”, detalhou.

A proposta foi elaborada em forma de projeto piloto, com a participação dos órgãos de defesa agropecuária de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Paraná e Roraima.

De acordo com a servidora do Núcleo de Inovação e Modernização (NIM) do IMA, Beatriz Cordenonsi, também presente no evento, com o lançamento do plano, a expectativa é melhoria da gestão por resultados e transparência das entregas. “A participação do IMA está alinhada ao nosso planejamento estratégico, revisto recentemente com a elaboração de um novo mapa da instituição. Nossa missão é executar políticas públicas de defesa agropecuária de forma responsável e inovadora, fortalecendo o agronegócio mineiro, em benefício da sociedade”, destacou.

O PPA Suasa é estruturado nas dimensões estratégica, tática e operacional, em que os órgãos estaduais irão trabalhar em áreas temáticas que compõem as atividades da defesa agropecuária.

Entre estas áreas estão a proteção da saúde animal e da sanidade vegetal; a idoneidade dos insumos e qualidade dos serviços agrícolas e pecuários; segurança, qualidade e identidade dos produtos de origem animal e vegetal destinados aos consumidores; gestão da defesa agropecuária e Suasa, suporte laboratorial agropecuário, vigilância agropecuária internacional e gestão corporativa.

Fonte: Agência Minas