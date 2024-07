Minas Láctea acontece na próxima semana em Juiz de Fora

Evento promovido pela EPAMIG ILCT contará com atividades no Instituto e no Expominas Juiz de Fora

Foto: EPAMIG

O Minas Láctea 2024 será realizado entre os dias 16 e 18 de julho, em Juiz de Fora. O evento, promovido pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes/ Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG/ILCT), terá programação completa. O 37º Congresso Nacional de Laticínios, a 43ª Semana do Laticinista e os julgamentos do 47º Concurso Nacional de Produtos Lácteos ocorrem na Sede do Instituto. Já as exposições de Máquinas, Equipamentos, Embalagens e Insumos para a Indústria Laticinista (47ª Expomaq) e de Produtos Lácteos (48ª Expolac) e a premiação do CNPL, serão no Expominas/ JF.

A Expolac tem-se consolidado como uma vitrine para a apresentação de produtos derivados do leite. Além da área comum, a Exposição contará com estandes exclusivos nos quais os laticínios poderão ofertar e promover a degustação de seus produtos. A programação inclui ainda palestras sobre queijos artesanais, queijos de cabras e de ovelhas, por exemplo, e harmonizações, envolvendo a combinação entre lácteos e outros produtos, como vinhos, café, cachaça e cerveja.

Especializada na fabricação de doces, a marca Sabor das Vertentes, de Perdões (Minas Gerais), participará mais uma vez da Expolac. “O evento é uma excelente oportunidade para demonstrarmos o nosso produto para consumidores e revendedores. Agendei com dois representantes de empórios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro interessados em conhecer e revender nossos doces, para visitarem nosso estande durante a exposição”, conta o proprietário da marca Walyson Francisco de Oliveira.

Além da participação na Expolac, a Sabor das Vertentes, vai concorrer no Concurso Nacional de Produtos Lácteos com o doce de leite tradicional e uma novidade na categoria Produto Lácteo Inovador. “Poder participar e estar entre os premiados do Concurso é uma grande valorização para o nosso trabalho”, garante Walyson, que iniciou a produção com base nas receitas da mãe.

“Minha mãe participa ativamente da produção, foi dela a ideia do doce de leite com raspas de limão, premiado em 2022, e que é um dos nossos produtos mais vendidos. Criatividade aqui não falta. Nosso produto é tipicamente mineiro, puro, sem mistura e sem aditivos”, conta. Para ele a manutenção do padrão começa com um leite de boa procedência. “Um leite bom pode resultar em um doce bom ou ruim, a depender de quem produz. Mas um leite ruim só resulta em doce ruim”, afirma.

O conceito de clube de assinatura será apresentado pela Empresa MilkBox. A marca criada em 2023, possui planos para o envio mensal de produtos lácteos para os assinantes. “A ideia foi trazer uma experiência diferente para consumidores e apreciadores que sempre terão acesso a novidades de forma prática. Nós selecionamos os queijos e doces e o cliente degusta”, explica Maria Clara de Oliveira, criadora da marca.

A empresária, que é técnica de laticínios, conta que tem intensificado os contatos com laticinistas de diversas partes do país. “O clube de assinatura é uma dinâmica que chegou para revolucionar o mercado com vantagens para o fornecedor, que pode divulgar a marca e atingir novos consumidores; e para os assinantes, que recebem produtos de alto valor por um preço exclusivo e conhecem novas marcas, produtores e iniciativas. No MilkBox não fazemos nenhuma alteração na embalagem original, ou seja, o produto é enviado para o cliente exatamente como saiu da fábrica”, finaliza.

A Expolac estará aberta ao público de terça-feira (16) a quinta-feira (18), de 14h às 21h, no Expominas Juiz de Fora (Rodovia BR040, Km 79, bairro São Pedro).

Fonte: EPAMIG