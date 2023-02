Minas Gerais sedia, pela primeira vez, lançamento nacional de concurso sobre prevenção de acidente com a energia elétrica

Evento, que acontece em Monsenhor Paulo, no sul do Estado, é uma parceria da Cemig com a Abracopel.

Foto: Tupã.

Monsenhor Paulo, no Sul de Minas, sediará o lançamento da 12ª edição do Concurso Nacional de Redação, Desenho e Vídeo, da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). A cidade foi escolhida para receber o evento por ter sido o município que mais mobilizou estudantes da rede pública na edição do concurso no ano passado. Em 2022, a organização do concurso foi surpreendida com o total de 14.954 inscritos de 416 escolas, 174 cidades, 18 estados e todas as regiões do país, alcançando mais de 200 mil pessoas.

As inscrições para o concurso deste ano serão abertas no dia 2 de fevereiro, data em que a Abracopel também comemora 18 anos. O evento de lançamento, aberto ao público, acontecerá na Escola Municipal Paulo Sinésio Belato, em Monsenhor Paulo, com transmissão ao vivo pelo CANAL DO YOUTUBE da Abracopel, a partir das 18h. Fechando o evento, o Circo Grock vai proporcionar uma experiência mágica e lúdica, com o espetáculo “Equilíbrio Motivador”.



A Cemig é parceira e patrocinadora da iniciativa, que tem o objetivo de incentivar a participação de crianças, adolescentes e professores no desenvolvimento dos conceitos de segurança no uso da eletricidade, engajando toda a comunidade para a prevenção de acidentes desta natureza.

Durante o dia, uma força-tarefa da Cemig estará à disposição da população, das 13h às 16h, para negociação de débitos, cadastro da tarifa social e prestação de outros serviços.



A Cemig também levará uma boa oportunidade para aqueles que querem economizar. Por meio de seu Programa de Eficiência Energética, a companhia fará a substituição, de forma gratuita, de até cinco (5) lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógeas compactas antigas para outras de LED, mais duráveis e sustentáveis. Para participar, os moradores deverão levar as lâmpadas antigas, a fatura de energia mais recente e o documento de identidade. É importante, ainda, que o cliente esteja em dia com a distribuidora ou possa regularizar sua situação no momento da troca. O posto de troca estará disponível entre os dias 1 e 3 de fevereiro, das 8 às 17h, na Escola Paulo Sinésio Belato.



Lançamento da 12ª edição do Concurso Nacional Abracopel de Redação, Desenho e Vídeo

Data: 2/2/2023

Local: Escola Municipal Paulo Sinésio Belato

Endereço: R. Padre Rogerio, Monsenhor Paulo – MG

Programação:

13h às 16h – Atendimento Agência Cemig

18h – Lançamento do 12º Concurso Nacional da Abracopel.

Fonte: Tupã.