Minas Gerais é o segundo Estado do país que mais criou vagas formais de emprego em 2023

Conforme Boletim Econômico do BDMG, são 183,4 mil postos de trabalho neste ano; taxa de desemprego do país chegou a 7,7% em setembro

Foto: Agência Brasil

Minas Gerais é o segundo Estado no país que mais criou vagas formais de emprego neste ano, atrás apenas de São Paulo. De janeiro a setembro, são 183,4 mil postos no Estado, sendo 12,6 mil delas em setembro, oitavo mês consecutivo com resultado positivo. Já a taxa de desemprego do país chegou a 7,7% em setembro, queda de 1,0 ponto percentual no comparativo com setembro do ano passado.

Os números constam em Boletim Econômico do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) divulgado nesta terça-feira (31/10) com base no levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Os postos de trabalho criados em Minas tiveram destaque nos setores de Serviços (13,5 mil vagas) e Indústria (4,4 mil postos). Os dois segmentos compensaram a queda nos empregos na Agropecuária, cujo saldo negativo no mês foi de 5,3 mil.

Para o superintendente de Planejamento do BDMG, Alexandre Navarro, o recuo da inflação e dos juros, o avanço do rendimento médio real, e as contratações no final do ano devem aumentar o ritmo de resultados positivos no mercado de trabalho.

Fonte: BDMG