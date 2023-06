Minas Gerais é o segundo destino mais procurado pelos turistas no Brasil, e Poços está entre as cidades mais visitadas!

Segundo o relatório, 11,4% das viagens nacionais foram realizadas para Minas, nos anos anteriores.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta terça-feira(13) se comemorou o “Dia do Turista”. Minas Gerais é o segundo lugar mais procurado por turistas no Brasil. Essa informação é da última pesquisa divulgada ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério do Turismo. Segundo o relatório, 11,4% das viagens nacionais foram realizadas para Minas, nos anos anteriores.

Historicamente as cidades mineiras que despertam o maior interesse dos turistas são: Ouro Preto, Capitólio, Belo Horizonte, Tiradentes, Diamantina, São Thomé das Letras, Poços de Caldas, Mariana, Camanducaia e Brumadinho.

Em fevereiro, a secretaria de Turismo divulgou os resultados da pesquisa de demanda turística durante todo o ano de 2022, mensurando o perfil daqueles que voltaram a viajar para Poços ou começaram a visitar a cidade

Entre os motivos para a escolha de Poços como destino, 31% alegaram estar visitando Poços por conta de seus atrativos histórico-culturais; 23% justificaram pelos atrativos naturais, 22% em busca de descanso e tranquilidade e 15% águas termais. Outros itens como trabalho/negócios, águas termais, compras no comércio local e visita a parentes/amigos também foram citadas como justificativa.

Conforme os dados divulgados, durante o ano 76% dos turistas vieram do estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais (10%) e Rio de Janeiro (6%), além de outros estados brasileiros, como Paraná (2%), e demais Estados(5%). Também foram identificados turistas vindos de outros países (1%).

No último feriado de Corpus Christi, a ocupação hoteleira em Minas Gerais ficou acima de 90% nas regiões Sul/Sudoeste do estado. A atividade turística tem crescido em um percentual acima do PIB nacional, provando que o turismo gera emprego e renda e fomenta a economia da criatividade. Só em 2022, o setor garantiu mais de 100 mil empregos.

Para o secretário municipal de Turismo de Poços, Israel Pereira, os números do último feriado, refletem um grande trabalho realizado pela Prefeitura, no sentido de divulgar o que o município tem de melhor: a gastronomia local, nosso turismo rural, as festividades, o nosso pujante cenário cultural, belas paisagens, novos atrativos e toda a riqueza que representa a cidade. “Tudo isso faz com que o destino Poços de Caldas seja forte e lembrado durante o ano inteiro, gerando emprego e renda para a nossa população e solidificando o setor como grande indutor de desenvolvimento da cidade. Por isso, neste Dia do Turista, temos muito o que celebrar! Sejam sempre bem vindos a Poços.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas