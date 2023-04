Minas ganha unidade de controle para videomonitoramento de rodovias

Com funcionamento 24 horas, Centro de Controle Operacional do DER-MG vai reforçar fiscalização de estradas sob gestão do Estado.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) inaugurou, nesta quarta-feira (5/4), o Centro de Controle Operacional (CCO) para videomonitoramento e fiscalização eletrônica das rodovias mineiras. A unidade está instalada na sede do DER-MG, em Belo Horizonte, e tem previsão de funcionar 24 horas por dia.

O CCO vai oferecer apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização de trânsito mediante o uso de sistemas de pesagem de veículos, agente remoto, elaboração de pesquisas e a confecção de matriz origem-destino.

“Inauguramos, hoje, um moderno Centro de Controle de Operações do Departamento que fará, gradativamente, a fiscalização eletrônica nas rodovias de todo o estado e vai ajudar a coibir a circulação de veículos com excesso de peso, aumentando a vida útil do pavimento e auxiliando no combate à sonegação fiscal”, destaca o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

As ações têm o intuito de fortalecer a atuação do órgão, em favor da sociedade, trazendo segurança nas rodovias estaduais que estão sendo recuperadas. “Com essa medida ampliamos presença governamental nas rodovias estaduais, visando o bem-estar da população, conferindo conforto, agilidade e segurança viária”, avalia.

Nos primeiros meses de operação, o videomonitoramento será limitado às proximidades das praças de pesagem, mas passará por expansão gradativa, que evoluirá para o acompanhamento efetivo da malha viária estadual em tempo real.

Tecnologia

Para implantar o projeto, o DER-MG contratou serviços que unem o que existe de mais avançado em tecnologia para o tráfego e o investimento é de R$ R$ 34 milhões.

O CCO também auxiliará as rotinas de operação nos terminais metropolitanos, no entorno do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e na realização de ações educativas.

Além disso, o mecanismo possibilitará total integração entre as informações geradas (dados, imagens, filmagens, pesagens, autuações) nos sistemas, equipamentos, softwares e dispositivos utilizados nas Praças de Pesagem, Bases Regionais e o sistema do Agente Remoto-AR. Da mesma forma, será possível integrar ao sistema informações de órgãos conveniados, como a Secretaria de Fazenda ou a Polícia Militar.

O banco de dados formado a partir da inauguração do CCO será aproveitado não apenas pela engenharia e fiscalização do DER-MG, mas também para conhecimento estatístico da malha viária estadual.

Fonte: Agência Minas