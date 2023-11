Minas e Eletrobras apresentam cronograma de estudos para expansão de transporte aquaviário no Sul de Minas

Evento realizado em São José da Barra contou lideranças regionais

Foto: Eletrobras / Divulgação

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), e a Eletrobras, apresentaram, na terça-feira (7/11), em São José da Barra, no Sul do estado, o cronograma para início dos estudos de viabilidade para expansão do transporte aquaviário na região.

O evento reuniu lideranças regionais, representantes de associações de municípios e teve o objetivo de detalhar as fases do processo.

Os levantamentos iniciais de viabilidade devem durar 150 dias. Em seguida, a Seinfra fará a análise técnica do material e, na sequência, abrirá o projeto para consulta e audiência pública. A previsão é a de que o edital para a concessão do serviço seja lançado em meados de 2025.

O projeto irá contemplar a expansão, exploração, operação e manutenção dos serviços de travessia por balsas nos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas e Mascarenhas de Moraes. A expectativa é a de que a ampliação do serviço melhore a mobilidade na região e fomente o desenvolvimento dos municípios que margeiam a represa.

O secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno, destacou que o objetivo do projeto é melhorar a prestação de serviços de transporte aquaviário que irá desenvolver a mobilidade no Sul de Minas e beneficiar milhares de mineiros.

“Sabemos dos desafios para ter um transporte aquaviário mais bem estruturado. Tenho a certeza de que hoje demos um passo muito importante durante esse encontro”, afirmou o secretário.

Transformação

Os serviços de transporte por balsas são oferecidos há cerca de 60 anos no Sul do estado. Com a ampliação esperada a partir da concessão, a expectativa é a de que mais de 400 mil pessoas sejam beneficiadas nos 15 municípios que circundam as usinas hidrelétricas de Mascarenhas de Moraes e Furnas.

Denis Martins da Silva, comandante da balsa que liga os municípios de Guapé a São José da Barra, trabalha há cerca de 30 anos com uma embarcação construída em 1957. Ele transporta diariamente uma média de 120 veículos e tem boas expectativas com o início dos estudos.

“Atualmente, essa balsa já não atende as demandas das cidades da nossa região, porque é pequena para o fluxo de veículos e cargas que os caminhões transportam. A gente espera que novas embarcações sejam colocadas em operação o mais rápido possível para mudar essa realidade”, explica o comandante.

Fonte: Agência Minas