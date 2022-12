Milhares de pessoas prestigiam a inauguração do Elói Mendes Luz 2022

Objetivo do Projeto Elói Mendes Luz 2022 é transmitir gratidão e esperança e trazer valorização do turismo, da cultura e do comércio eloiense.

Foto: CSul.

Como a essência natalina é símbolo de Amor e Paz, celebrar é crer nessa força do amor que transforma. Foi pensando nisso que mais uma vez a inauguração da decoração de fim de ano na Praça da Matriz, Projeto Elói Mendes Luz 2022, foi acompanhada por milhares de pessoas no último domingo (27) e surpreendeu a todos.

Com o intuito de preservar o espírito natalino e espalhar o clima de amor, paz e solidariedade, a Prefeitura de Elói Mendes realizou esse ano uma decoração fantástica, ainda maior e com mais novidades. A ornamentação de nossa cidade transborda alegria, luz e receptividade.

O letreiro de luzes 2023 está deslumbrante com riquezas de detalhes, para encantar os olhos de quem por ali passa, uma rena e um boneco de neve iluminados, anjos dourados em todas as entradas da praça e um corredor de luzes esplendido. E como não podia faltar, um lindo presépio na entrada da Igreja Matriz, trazendo mais uma vez a magia do Natal.

O objetivo do Projeto Elói Mendes Luz 2022 é transmitir gratidão e esperança e trazer valorização do turismo, da cultura e do comércio eloiense, com a geração de empregos e maior prestação de serviços. Será um Natal da interação e o encanto já está no ar, com muita beleza que pode ser aproveitada por pessoas de todas as idades.

Além da inauguração, tivemos também a participação especial das Pastorinhas e Folias de Reis de Elói Mendes e também um teatro com os alunos da E. M. Júlia Camões Vieito. Um espetáculo que encheu os olhos que quem compareceu à Praça da Matriz para acompanhar o acender das luzes.

A decoração permanece montada até o dia 6 de janeiro, para encantar os olhos de nossa população e dos turistas que vem até Elói Mendes para apreciar uma das melhores decorações do Sul de Minas.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes.