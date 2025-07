Microbacias do Sul de Minas ganham equipamentos para medir impacto ambiental

Ação integra o Monitoramento Participativo de Vazão do Programa Pró-Mananciais

Foto: Copasa

A Copasa concluiu, na última semana, a instalação de réguas fluviométricas e pluviômetros em propriedades rurais de cinco municípios do Sul de Minas, como parte das ações do Programa Pró-Mananciais. A iniciativa busca medir, de forma técnica e participativa, os impactos das ações de recuperação ambiental nas microbacias atendidas, permitindo o registro contínuo do comportamento hidrológico dos mananciais, tanto em períodos de estiagem quanto em épocas de maior volume de chuvas.

Essa ação integra o contrato de Monitoramento Participativo de Vazão, coordenado pela Gerência de Desenvolvimento Ambiental da Copasa, que prevê a instalação de 134 réguas fluviométricas e 107 pluviômetros em todo o Estado. Somente na região Sul de Minas, o investimento da Copasa já ultrapassa R$ 510 mil, com a instalação de 52 réguas e 44 pluviômetros em microbacias que integram o programa.

Nesta etapa, foram contemplados os municípios de Alfenas, Baependi, Santana da Vargem, Três Corações e São Gonçalo do Sapucaí. As instalações foram acompanhadas pela equipe socioambiental da Companhia, representantes dos Coletivos Locais de Meio Ambiente (Colmeias), das prefeituras e secretarias municipais. Em Baependi, alunos da Escola Estadual Joaquim Alvarenga Maciel também participaram da ação.

Além desses, o projeto já beneficiou outras cidades da região, como Varginha, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Itajubá e Pouso Alegre.

Monitoramento participativo

Com base nos dados coletados, será possível avaliar os resultados das ações de proteção e recuperação ambiental promovidas pelo programa. Para isso, os proprietários rurais foram orientados a participar ativamente do monitoramento, registrando as medições e compartilhando as informações com os Colmeias e com a Copasa.

Segundo a assistente socioambiental da Copasa, Mara Lima, o envolvimento da comunidade é essencial para o sucesso da iniciativa. “Mais que instrumentos técnicos, esses equipamentos são ferramentas de conscientização. Quando os moradores acompanham de perto as mudanças no comportamento dos mananciais, eles passam a enxergar o valor de cada ação realizada. Isso fortalece o engajamento e amplia o impacto do programa nas comunidades”, destacou.

Todos os locais de instalação, os observadores voluntários e o método de medição simplificada – que utiliza um flutuador – foram definidos de forma conjunta entre os Colmeias e os proprietários das áreas atendidas.

Pelas redes sociais, o secretário de Agricultura de São Gonçalo do Sapucaí, Guilherme Silva, ressaltou a importância da ação para o município. “Depois de muitos esforços, nosso município foi contemplado por esse projeto. Esse é um bem a mais que vem para a população de São Gonçalo do Sapucaí para que possamos acompanhar tudo o que está sendo feito, com total transparência”, afirmou.

Fonte: Copasa