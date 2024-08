Micro e pequenas empresas do Sudoeste de Minas podem se inscrever na Jornada Fampe

Parceria entre Sebrae Minas e Sicoob Agrocredi oferece consultorias sobre gestão financeira aos empreendedores que se beneficiaram do Fundo em 2023

Foto: Sebrae

Donos de pequenos negócios da região Sudoeste do estado podem se inscrever para a segunda edição da Jornada Fampe (Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas). A iniciativa oferece capacitações personalizadas sobre gestão financeira para promover o crescimento sustentável dos empreendimentos. Os interessados devem procurar uma agência do Sicoob Agrocredi nos municípios Cabo Verde, Guaxupé, Muzambinho, Monte Santo de Minas e Nova Resende.

A Jornada é uma parceria entre Sebrae Minas e Sicoob Agrocredi e será realizada até outubro. Podem participar empreendedores que tiveram acesso a empréstimos garantidos pelo Fundo em 2023. Entre as principais iniciativas deste ano está o Programa de Gestão Unificada para Inovação e Aprimoramento (Guia), que realiza uma análise detalhada das áreas de marketing, vendas e finanças dos negócios. O objetivo é apoiar as empresas a desenvolverem indicadores de desempenho e identificarem gargalos operacionais para promover uma gestão financeira mais eficaz e estratégica.

O Guia ainda oferece o Checkup de Finanças, consultoria que auxilia os empreendedores na organização e na execução do planejamento financeiro, bem como permite uma visão abrangente da estrutura financeira dos negócios, capacitando os participantes para elaboração de planos financeiros. A jornada também inclui uma oficina sobre Como vender mais usando as mídias sociais.

No dia 17 de outubro, será realizado o Finfestival – Festival de Finanças do Sebrae, que vai reunir diversos especialistas com palestras sobre crescimento financeiro e competitividade empresarial.

Em 2023, o Sebrae Minas iniciou uma jornada contínua com as empresas que utilizaram o Fampe, atendendo 30 delas por meio de diversas consultorias. A analista do Sebrae Minas Lucilene Pessoni destaca que a parceria com o Sicoob Agrocredi é fundamental para fortalecer a gestão financeira das empresas. “Buscamos orientar os empreendedores para que os recursos sejam utilizados de forma estratégica e sustentável, promovendo o crescimento e a competitividade dos negócios”, explica.

“Participar da Jornada FAMPE é fundamental para fortalecermos a conexão com nossos cooperados e ampliarmos o conhecimento sobre oportunidades de crescimento. A parceria com o Sebrae Minas reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a inovação no setor”, destaca a supervisora de negócios do Sicoob Agrocredi, Patrícia Basílio.

Sobre o Fampe

O Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas que o Sebrae disponibiliza nos bancos conveniados tem o objetivo de conceder aval financeiro complementar aos pequenos negócios que não possuem todas as garantias necessárias para conseguir um financiamento. O Fampe pode garantir, de forma complementar, até 80% de uma operação de crédito contratada, dependendo do porte empresarial do solicitante e da modalidade de financiamento.

Fonte: Sebrae Minas