MG-290 ganha novas obras com foco em segurança e desenvolvimento regional

Correção de curva, nova rotatória a partir de agosto marcam nova etapa de qualificação viária no Sul de Minas, com foco na segurança dos motoristas, geração de empregos e impacto positivo na economia da região.

Foto: EPR Sul de Minas

A EPR Sul de Minas apresenta novas obras de ampliação da capacidade da malha viária a serem executadas na MG-290, como parte do terceiro ano da concessão. A partir de agosto, serão iniciadas intervenções estruturais importantes, como a correção de uma curva crítica em Borda da Mata, a implantação de uma nova rotatória em Jacutinga. As obras marcam o início de uma nova fase de qualificação viária, após a conclusão dos trabalhos iniciais e de recuperação funcional da estrada. O investimento previsto é de R$ 15 milhões.

Entre as intervenções previstas, está a correção do traçado da curva localizada entre os KM 37 e KM 38, em Borda da Mata. A obra visa suavizar a curvatura da pista, aumentando a visibilidade da via e reduzindo o risco de acidentes. Serão implantados dispositivos de segurança para garantir mais proteção aos motoristas no trecho.

Outro destaque é a implantação de uma rotatória alongada em Jacutinga, no segmento entre os km 87 e 89. A intervenção tem como objetivo organizar o tráfego e evitar conversões irregulares. O projeto inclui ainda a instalação de faixas de pedestres elevadas, do tipo Safety Box, além de novos pontos de iluminação e reforço da sinalização horizontal e vertical.

Como parte desta nova etapa, a concessionária já iniciou serviços voltados à melhoria da sinalização e da qualidade do pavimento na MG-290, com foco em proporcionar mais conforto aos motoristas. Atualmente, frentes de obras estão em atuação simultânea na rodovia. As intervenções incluem correções localizadas, nivelamento e ajustes na camada de rolamento, elevando a qualidade da pista e contribuindo para uma condução mais segura e fluida.

Essa nova fase de obras marca também o início do ciclo de melhorias estruturais previstas no contrato de concessão. Ao longo dos 30 anos de gestão, estão programadas a implantação de 39 quilômetros de faixas adicionais, 335 quilômetros de acostamentos, 43 dispositivos de interseção e um contorno viário, que vão transformar a mobilidade na região e consolidar um novo padrão de rodovia no Sul de Minas.

“Com essas obras, damos início a um novo ciclo de desenvolvimento para o Sul de Minas. Os investimentos da EPR trazem ganhos reais para quem vive e circula na região: mais de 1.300 empregos diretos e indiretos gerados, economia local em movimento, mais segurança para os motoristas e uma infraestrutura preparada para impulsionar o crescimento sustentável das comunidades ao longo da rodovia”, afirma Érica Kawatake, diretora-executiva da EPR Sul de Minas.

Investimentos realizados nos primeiros anos já se materializam em mais segurança e mobilidade do Sul de Minas

Desde o início da concessão, a EPR Sul de Minas já investiu mais de R$ 350 milhões em obras de melhorias que vêm transformando o padrão de qualidade das rodovias na região. Somente na MG-290, o balanço inclui a recuperação de mais de 272km faixa , mais de 730 metros de drenagem executada ou requalificada, mais de 2.496 mil placas de sinalização e 58.780 mil tachas refletivas instaladas ao longo da via. Também foram implantados 13.263 mil metros de defensas metálicas e 65 amortecedores de impacto, contribuindo para a redução de acidentes em pontos críticos.

Outras obras concluídas

Entre as obras entregues pela concessionária, um dos destaques foi a contenção do talude e reposicionamento da via no km 68 da BR 459, em Senador José Bento. Obra executada em caráter emergencial e liberada para o tráfego em apenas 60 dias. Ainda na BR, a houve a obra de contenção de talude no km 68 da BR 459, entre Senador José Bento e Congonhal. Com mais de 6,4 mil metros quadrados de área tratada, a obra utilizou técnicas de solo grampeado e drenagem profunda para estabilizar a encosta e garantir a segurança de motoristas, especialmente durante o período de chuvas.

Outro exemplo de obra de referência está a recuperação estrutural do pavimento da MG-455, entre Santa Rita de Caldas e Andradas, realizada com técnica sustentável de reciclagem do próprio asfalto antigo. Ainda em andamento, intervenção proporcionará maior durabilidade à pista e reduzirá impactos ambientais, somando-se a ações de fresagem, correções localizadas, limpeza de drenagens e nova sinalização.

A EPR Sul de Minas já reformou e iluminou 13 trevos em sua malha viária. As intervenções integram a estratégia de segurança viária da concessionária e combinam iluminação com tecnologia LED e solar, recuperação de pavimento, implantação de sistemas de drenagem e nova sinalização. Os resultados já são concretos: nos pontos onde as melhorias foram aplicadas, houve redução de 54% no número de acidentes, na comparação entre os anos de 2024 e 2025. Entre os destaques dos trevos recuperados estão os de Andradas, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Monte Sião, entre outros.

Na BR-459, a concessionária também fez adequações técnicas da passagem de água no km 75, em Senador José Bento para aumentar a segurança e o conforto dos motoristas. As entregas demonstram o compromisso da EPR Sul de Minas com a excelência operacional, a preservação de vidas e o desenvolvimento sustentável das regiões atendidas. A cada obra finalizada, a concessão avança na construção de um novo padrão de rodovia para o Sul de Minas.

Fonte: EPR Sul de Minas