Menor é apreendido após tentativa de assalto em supermercado de Três Pontas

O suspeito teria entrado no local usando uma máscara e ameaçado uma funcionária com uma faca.

Redação Csul / Foto: Polícia Militar

Na noite desta terça-feira (12), um adolescente foi apreendido suspeito de tentativa de assalto em um supermercado no bairro Santa Edwirges, em Três Pontas.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu quando clientes chegaram no local, conforme a PM, o crime aconteceu na rua Doutor Carvalho de Mendonça. O suspeito teria entrado no local usando uma máscara e ameaçado uma funcionária com uma faca.

A PM encontrou o adolescente perto da instalação na mesma noite. A máscara e faca carregadas com ele foram apreendidas. A polícia também informou que o crime ocorreu um dia antes do jovem completar 18 anos.

*com informações G1 Sul de Minas.