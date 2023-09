Melhoria no saneamento básico e água de qualidade aos produtores rurais de Machado

Essa ação resultará na melhoria significativa do saneamento básico e na garantia de água de qualidade para os pequenos produtores rurais de Machado.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, realizou a primeira entrega de biodigestores e cloradores do programa Água Boa! Nesta iniciativa pioneira, pela qual o primeiro beneficiado foi o produtor Luiz Simão Pereira, do bairro Campo Alegre, a administração municipal está levando melhorias no saneamento básico e água de qualidade aos agricultores da cidade.

Essa ação resultará na melhoria significativa do saneamento básico e na garantia de água de qualidade para os pequenos produtores rurais de Machado. Isso demonstra a valorização desses dedicados trabalhadores, por parte da secretaria responsável, que continuará empenhada em elevar a qualidade de vida nas áreas rurais do município.

Se você é um produtor rural interessado em participar deste programa, basta procurar a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, localizada na Rua Sebastião de Carvalho, 171, Jardim Chamonix, e receba seu biodigestor e clorador gratuitamente.

✅ Para participar:

Retire seu Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) na EMATER.

Certifique-se de estar em dia com o município (CND Municipal Negativa).

Apresente uma certidão de inteiro teor para comprovar a posse da propriedade.

Fonte: Prefeitura de Machado