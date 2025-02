Meio Ambiente de Poços de Caldas e protetores de animais discutem ações para 2025

Objetivo do encontro foi estreitar o relacionamento e ampliar o diálogo sobre as iniciativas que serão implementadas, alinhando as ações públicas com as demandas da sociedade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Poços de Caldas promoveu uma reunião com representantes de instituições protetoras de animais da cidade para apresentar as ações e estratégias planejadas para este ano. O encontro contou com a presença de Alessandra Benedetti, cirurgiã veterinária e gerente do Instituto Ampara Animal, que compartilhou sua vasta experiência e contribuiu com importantes insights sobre políticas públicas preventivas e de controle ético.

O principal objetivo do encontro foi estreitar o relacionamento e ampliar o diálogo sobre as iniciativas que serão implementadas, alinhando as ações públicas com as demandas da sociedade. Também foi uma oportunidade para ouvir as necessidades dos protetores e discutir formas de otimizar recursos e desenvolver ações conjuntas em benefício dos animais e da comunidade.

Entre os temas abordados, destacaram-se as campanhas de conscientização nas escolas sobre o cuidado responsável com os animais, programas de castração em bairros e zona rural, campanhas de adoção, além de uma parceria público-privada para a criação de um banco de rações, que ajudará animais em situação de vulnerabilidade. Também foi discutido o fortalecimento da parceria com ONGs e protetores independentes, e a Secretaria anunciou que está elaborando um protocolo de atuação conjunta entre o Centro de Controle de Zoonoses e o Abrigo Animal, além de projetos para melhorias nas estruturas do abrigo.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com as associações, conselhos e ONGs de protetores de animais, que têm sido fundamentais para a causa no município. Nosso objetivo é somar esforços e fortalecer as ações que garantam o bem-estar dos animais, criando um ambiente mais seguro e acolhedor para eles”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Stefano Zincone.

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade reafirma seu compromisso com a causa animal e convida protetores e cidadãos a se envolverem nas próximas campanhas e ações, que serão divulgadas ao longo do ano.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas