Megaempreendimento de R$ 1,2 bilhão será lançado em Cássia nesta sexta

Com lançamento, o Canastra Eko Resort promete impulsionar o turismo e a economia regional

Foto: Casa da Comunicação Franca

A cidade de Cássia, no Sul de Minas Gerais, recebe nesta sexta-feira, dia 23 de maio, o lançamento oficial do Canastra Eko Resort, empreendimento que promete transformar o cenário econômico e turístico da região da Serra da Canastra. O evento será realizado a partir das 8h, no Santuário de Santa Rita de Cássia, com a presença de autoridades, lideranças políticas, representantes dos setores financeiro, empresarial e turístico.

O Canastra Eko Resort é um complexo ecológico turístico e imobiliário localizado em Cássia (MG), com investimento estimado em R$ 1,2 bilhão. O projeto reúne seis produtos, sustentáveis e integrados a Natureza, de diversão, lazer, hospedagem e moradia, com foco em alto padrão de infraestrutura e preservação ambiental, às margens do Rio Grande, Represa de Cássia / Delfinópolis, em frente a Serra da Canastra. O projeto é da incorporadora Alma Urban, em parceria com o Grupo Guarany, de Caldas Novas (GO).

Com mais de 300 mil m² de área e um quilômetro de praia, o Canastra Eko Resort foi planejado para oferecer hospedagem, lazer e moradia de alto padrão. O resort vai reunir o Canastra Hotel, Residence, Riviera, Bangalôs, Beach Club e Acqua Park. Entre os destaques, está o Hotel, com 232 apartamentos entre 35m2 e 80m2, projetado em formato de navio e incorporado no sistema multipropriedade, em parceria com o grupo Guarani. Sendo interligado com 3 mil hotéis pelo mundo, para intercâmbio dos proprietários desse empreendimento.

O complexo inclui ainda condomínios de lotes, apartamentos e bangalôs residenciais, integrados à natureza, com 108 mil m2 de área comum, restaurantes, piscinas de ondas, spa, quadras esportivas, quiosques e espaço para eventos, centro ecumênico, convenções, marina e heliponto.

Além de atrair turistas, o empreendimento deverá gerar centenas de empregos diretos durante a fase de obras e 300 postos permanentes após sua conclusão. A iniciativa também deve impulsionar a valorização imobiliária e fortalecer o comércio e os serviços locais. A prefeitura de Cássia juntamente com o Governo de Minas Gerais, articulam melhorias na infraestrutura urbana, como asfaltamento de 13 km de Cassia ao local e pista de pouso para o heliponto que o empreendimento entregará.

Fonte: Casa da Comunicação Franca