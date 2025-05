Megacondomínio logístico em Pouso Alegre atrai R$ 1 bilhão de investimento

Pouso Alegre atrai aproximadamente R$ 1 bilhão de investimento com novo megacondomínio logístico e deve gerar até 5 mil empregos

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre recebeu o anúncio da chegada de mais um grande empreendimento logístico e industrial, que promete consolidar a cidade como um dos principais polos econômicos do país. Com investimentos estimados em R$ 1 bilhão, o novo megacondomínio logístico será instalado no Distrito Industrial, às margens da BR-381, em uma área de 1,2 milhão de metros quadrados.

O projeto será dividido em fases. A primeira, com aporte de R$ 500 milhões, tem conclusão prevista ainda para este ano e deverá gerar mil vagas diretas de emprego. No médio prazo, a expectativa é que o empreendimento gere até 5 mil empregos diretos, fortalecendo ainda mais a economia local.

Este é o segundo megacondomínio logístico anunciado em menos de dois meses em Pouso Alegre. Em março, a Fulwood anunciou investimento em condomínio logístico com previsão de operação para ainda este ano.

Com acesso direto à Rodovia Fernão Dias, o novo condomínio foi projetado para atender à demanda crescente por infraestrutura logística especializada, com foco em produtos refrigerados. A estrutura atenderá tanto empresas locais — como Midea, General Mills, União Química e Grupo Boticário — quanto indústrias da região que buscam soluções em armazenagem e distribuição.

As obras estão previstas para começar em quatro meses, após a obtenção das licenças ambientais. O empreendimento foi apresentado oficialmente à comunidade em evento realizado nesta quinta-feira (15), no auditório do SESI, no bairro São Geraldo.

“É uma conquista histórica para Pouso Alegre. Nosso trabalho para atrair investimentos de grande porte está transformando a cidade, gerando empregos e criando um futuro mais promissor para nossa gente. Seguiremos firmes, com responsabilidade e planejamento, para manter esse ritmo acelerado de crescimento”, destacou o Prefeito Coronel Dimas.

“A chegada de mais um megacondomínio mostra que Pouso Alegre está em um novo patamar de desenvolvimento. Estamos nos tornando referência nacional em logística e indústria, com infraestrutura adequada e atrativos que encantam grandes investidores”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa.

Com mais este grande investimento, Pouso Alegre reafirma sua posição estratégica no mapa do desenvolvimento de Minas Gerais, promovendo geração de emprego, renda e oportunidades para toda a população.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre