Mecânico morre após ser prensado por caçamba em posto de combustíveis

Vítima estava engraxando as peças embaixo da caçamba de um caminhão que, estava levantada quando o motorista do veículo, teria abaixado a caçamba e prensado a vítima no veículo.

Redação Csul / Foto: Divulgação

Após um acidante de trabalho em um posto de combustíveis, em São Gonçalo do Sapucaí, um mecânico de 68 anos morreu nesta terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, Veloso José dos Santos foi esmagado pela caçamba de um caminhão e veio a óbito na hora.

Ainda de acordo com a PM, a vítima estaria engraxando as peças embaixo da caçamba de um caminhão, que estava levantada. O motorista do veículo, de 41 anos, teria abaixado a caçamba e prensado a vítima no veículo.

O motorista disse aos militares, que teria pedido ao mecânico para sair debaixo da caçamba. Não havia mais ninguém no local, no momento da ocorrência.

Segundo informações da PM as câmeras do posto foram prejudicadas pelo local ficar afastado das bombas e dos caixas, mas as imagens deverão ser investigadas.

O motorista se dispôs a ir até à delegacia para prestar esclarecimentos.

*Com informações G1 Sul de Minas