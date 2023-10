Mastologistas da Clínica da Mulher, de Três Corações, participam de congresso em São Paulo

A programação é ampla e reúne especialistas do Brasil e do mundo compartilhando os últimos estudos

Foto: Prefeitura de Três Corações

As médicas mastologistas que prestam atendimento voltado à saúde da mulher em Três Corações participam, nesta semana, do 25º Congresso Brasileiro de Mastologia, que acontece em São Paulo.

Dra. Lucia Aiko Hamaji Homma e Dra. Annelise Vilela Masson estão aprimorando e atualizando os conhecimentos voltados ao atendimento às mulheres para que atendam cada vez mais e melhor a população tricordiana.

A programação é ampla e reúne especialistas do Brasil e do mundo compartilhando os últimos estudos, processos e tecnologias voltadas ao rastreamento, diagnóstico e tratamentos ligados ao Câncer de Mama.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é o mês voltado para a conscientização, prevenção e luta contra o Câncer de Mama e do Colo do Útero. Durante todo o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma programação especial para as mulheres nas unidades de saúde.

Dia 28 de outubro é o Dia D da campanha com várias ações na Clínica da Mulher mas, atenção, os atendimentos com especialistas serão realizados através de agendamento prévio. Para mais informações, procure o PSF mais próximo ou a Clínica da Mulher e participe!

Fonte: Prefeitura de Três Corações