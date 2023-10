Marluvas realiza entrega de kits esportivos para escola em Três Corações

A empresa realizou a entrega de kits esportivos com tênis e outros equipamentos para contribuir com o time de futsal da escola.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Como forma de buscar melhorias para a comunidade escolar e promover novas parcerias, a diretoria da empresa Marluvas recebeu na última semana a visita da secretária adjunta da SEDUC, Laene Carleto, a diretoria da E.M Professora Oneida Junqueira e estudantes da escola para uma reunião para fortalecer os laços da empresa com a escola.

A empresa, situada às margens da Rodovia Fernão Dias, no Distrito Industrial, é uma das mais conceituadas no mercado de produção e comercialização de equipamentos de proteção individual.

A secretária adjunta da SEDUC, Laene Carleto, agradeceu a oportunidade e a receptividade e reforçou a importância de projetos e parcerias junto à iniciativa privada para contribuir com a formação dos nossos estudantes. Representando a empresa, Milton Santos e sua equipe receberam a comissão da escola no centro de distribuição da empresa, apresentaram o espaço, falaram do trabalho que é realizado e da responsabilidade social da Marluvas junto à comunidade em que estão inseridos. Além disso, a empresa realizou a entrega de kits esportivos com tênis e outros equipamentos para contribuir com o time de futsal da escola.

A Prefeitura de Três Corações, através da SEDUC, parabeniza a empresa e os colaboradores pelo apoio aos nossos alunos e por contribuírem não apenas com o desenvolvimento do nosso município como também de nossas crianças através da educação.

Fonte: Prefeitura de Três Corações