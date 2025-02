Maria da Fé, no Sul de Minas, sedia Azeitech 2025 na próxima semana

Debate técnico visa conexão entre pesquisa e setor produtivo. Momento integra a programação do Azeitech 2025, evento realizado pela EPAMIG, que acontece no dia 21 de fevereiro, em Maria da Fé.

Foto: Erasmo Pereira – Ascom EPAMIG

Considerado um dos eventos mais importantes da olivicultura no Brasil, o Azeitech 2025 acontece em 21 de fevereiro, no Campo Experimental de Maria da Fé (MG). A programação ocorre das 7h30 às 16h e inclui palestras, atividades práticas e mostra tecnológica.

Um dos destaques do evento realizado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) será o Debate Técnico, promovido em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira (ASSOOLIVE).

O debate acontecerá às 14h30 e tem como objetivo fomentar a troca de conhecimento e discutir estratégias para fortalecer a união entre ciência e produção.

Debate Técnico

O momento será conduzido por Pedro Moura, coordenador do Programa Estadual de Pesquisas em Olivicultura da EPAMIG, e Humberto Ribeiro Bizzo, pesquisador da Embrapa.

Na ocasião, serão apresentados os projetos de pesquisa em execução, além das iniciativas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Olivicultura e do Azeite Brasileiros, coordenadas pela Embrapa em parceria com a EPAMIG.

Segundo Pedro Moura, o debate será uma oportunidade estratégica para o alinhamento entre as demandas do setor produtivo e as soluções desenvolvidas pela pesquisa.

“Durante o debate, faremos um paralelo entre as necessidades apontadas pelos produtores em eventos anteriores, como no 1º Azeitech em 2021, e os projetos que conseguimos viabilizar desde então”, destaca Pedro.

A troca de conhecimentos também será acompanhada por representantes do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT da EPAMIG com o intuito de integrar às pesquisas alternativas inovadoras e tecnológicas.

Mapeando o cenário da olivicultura

Para embasar a discussão e atualizar os dados do setor, a EPAMIG desenvolveu um formulário voltado aos olivicultores de diversas regiões. O intuito é coletar informações sobre os olivais, produtos e serviços desenvolvidos, práticas de manejo, cultivares utilizadas, entre outras.

As respostas serão analisadas e comparadas com os projetos em andamento, permitindo um diagnóstico mais preciso das principais demandas do setor.

“Com as informações recebidas por meio do formulário, aliadas à apresentação sobre as pesquisas, iremos identificar eventuais necessidades não contempladas e avaliar se é preciso traçar novas estratégias para alinhar ainda mais a pesquisa ao setor produtivo”, explica Pedro Moura.

O formulário está disponível no site do evento e já pode ser preenchido pelos olivicultores. Os dados pessoais não serão divulgados durante a apresentação dos resultados.

Acesse por meio do link: https://www.azeitech.com.br/debate-tecnico-epamig-embrapa-assoolive/

Fonte: EPAMIG