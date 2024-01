Manutenção programada na captação de água de Lavras pode impactar abastecimento

Copasa esclarece que está adotando medidas necessárias para garantir que o fornecimento de água para os clientes não seja impactado.

Foto: Prefeitura de Lavras

A Copasa informa que uma de suas três unidades de captação de água na cidade de Lavras (EAB Rio Grande) terá a sua operação interrompida, nesta quarta-feira (31/01), no período das 13h às 16h40, para a realização de uma manutenção programada, por parte da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, em sua rede de distribuição.

Diante disso, a empresa esclarece que está adotando todas as medidas necessárias para garantir que o fornecimento de água para os clientes não seja impactado. “Ampliamos a vazão de nossas duas outras captações (Santa Cruz e Água Limpa) em mais de 20%, assegurando o volume de água para o abastecimento. Além disso, estamos com caminhões-pipa a postos na cidade e já demos início às manobras operacionais para garantir a distribuição de água para todos os bairros da cidade”, explicou o gerente da Unidade de Serviço de Apoio Operacional Sul, Marlon Cézar de Aguiar.

Ainda de acordo com o gerente, a previsão é que a unidade de captação Rio Grande volte a operar assim que a energia elétrica for restabelecida.

Nesse caso, os imóveis que possuem caixas d`água podem não sofrer impactos, mas vale reforçar que o uso racional da água é importante em qualquer estação do ano e, mais ainda, quando ocorre algum tipo de interrupção de abastecimento.

Relacionamento com o cliente

A Copasa segue à disposição de seus clientes e pronta para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, com relação à situação do abastecimento em Lavras, bem como para outros serviços.

Aqueles clientes que, porventura, estiverem com os imóveis desabastecidos, podem entrar em contato com a empresa, informando o endereço completo e o motivo do contato, a qualquer momento, por meio dos telefones 115 ou 0800 0300 115; do site www.copasa.com.br ou pelo Aplicativo Copasa Digital (disponível para Android e iOS).

É possível optar também pelo atendimento virtual via WhatsApp pelo número (31) 9 9770-7000, com funcionamento de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Fonte: Prefeitura de Lavras