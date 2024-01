Manutenção nas estradas rurais de Elói Mendes continua

A manutenção das estradas rurais não só facilita o deslocamento dos produtores agrícolas, mas também promove o acesso facilitado a serviços essenciais, como saúde e educação.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A Prefeitura de Elói Mendes está empenhada em garantir que as estradas rurais do nosso querido município estejam sempre em excelentes condições! Através da incansável dedicação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a Prefeitura assegura a manutenção e cascalhamento das estradas, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida em nossas comunidades.

Na quinta-feira (11), as equipes atuaram no Bairro Ilha do Salto, realizando intervenções essenciais para melhorar a acessibilidade, a segurança e o conforto de todos que dependem dessas vias para suas atividades diárias.

A manutenção das estradas rurais não só facilita o deslocamento dos produtores agrícolas, mas também promove o acesso facilitado a serviços essenciais, como saúde e educação. A Prefeitura de Elói Mendes está comprometida em fortalecer o elo entre a zona rural e urbana, garantindo que todos os cidadãos tenham estradas seguras e transitáveis.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes