Manutenção e revitalização de espaços públicos de Três Corações em parceria entre a SELTC e a SEMOSP

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, uniram forças em prol do município na manutenção e revitalização de espaços públicos em nossa cidade. O Parque Infantil Rodrigo Abdalla está passando por uma manutenção nas instalações elétricas e iluminação do local, visando maior segurança para os seus frequentadores.

Já no espaço da Maria Fumaça que fica na antiga estação ferroviária, os servidores da SEMOSP também realizam reparos para revitalização do local que é muito procurado por turistas para fazerem fotos da antiga locomotiva.

Essa parceria entre as Secretarias de Lazer, Turismo e Cultura e de Obras e Serviços Públicos, tem como objetivo acelerar os resultados e a entrega dos espaços para a população tricordiana, e faz da gestão municipal cada vez mais eficiente. Esse tipo de trabalho em conjunto é muito importante para a eficácia dos resultados.

A SELTC agradece os servidores da SEMOSP, bem como o secretário Márcio Pereira (Marcinho Bitu), pelo apoio incondicional nas resolução das demandas citadas, visto que estes não medem esforços para contribuir para uma Três Corações melhor.

Fonte: Prefeitura de Três Corações