Mantiqueira Fest 2025 será no início de julho

Evento contará também com espaços dedicados a produtores locais, cozinhas ao vivo e degustações gastronômicas.

Foto: Mantiqueira Fest / Reprodução

Os apaixonados por gastronomia e cultura já podem reservar espaço na agenda: a edição 2025 do Mantiqueira Fest acontecerá de 3 a 6 de julho, de quinta-feira a domingo, no centro histórico de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

O festival promete repetir o sucesso dos anos anteriores, reunindo cervejarias artesanais, vinhos de inverno, além de renomados chefs e restaurantes com uma seleção especial de pratos da cozinha mineira e contemporânea. O evento contará também com espaços dedicados a produtores locais, cozinhas ao vivo e degustações gastronômicas.

A programação cultural mais uma vez será um dos destaques, trazendo atrações musicais e intervenções artísticas para enriquecer a experiência do público.

Consolidado como um dos festivais mais aguardados de Poços de Caldas, o Mantiqueira Fest foi incluído, em 2024, no calendário oficial de eventos do município. “A entrada do Mantiqueira Fest no calendário oficial é motivo de grande honra, pois reconhece a importância de um evento que valoriza e promove a cultura e a gastronomia local”, comentam os produtores Juliano Silva e Siomara Bonafé, da Labuta e da Prisma Eventos, respectivamente.

Fonte: Juliano Silva / Mantiqueira Fest