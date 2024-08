Mantiqueira de Minas celebra 500 mil sacas de café com selo de Indicação Geográfica

Sebrae Minas apoia e incentiva produtores rurais e cooperativas em ações de reconhecimento e promoção do produto de alta qualidade

Foto: Agência Sebrae

A região da Mantiqueira de Minas celebra, em agosto deste ano, a importante marca de 500 mil sacas de café vendidas com o selo de origem e procedência, ao longo dos últimos dez anos. A chancela de Indicação Geográfica (IG) na categoria Denominação de Origem (DO) foi conquistada em 2020 e, além de comprovar que o café é produzido nesta região do Sul de Minas, garante a origem e a qualidade do produto vendido.

O café produzido já foi exportado para 32 países de cinco continentes. Na Mantiqueira de Minas, os grãos cultivados na área demarcada seguem regras específicas de produção, e critérios do Caderno de Especificações Técnicas. A Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira (Aprocam) é a entidade que representa, controla e promove a região, por meio das cooperativas Cocarive, Cooperrita e Coopervass, além dos sindicatos de produtores rurais de Carmo de Minas e de Santa Rita do Sapucaí, que compõem a instituição.

“O número de sacas é muito significativo e mostra a força da Mantiqueira e todo o trabalho realizado aqui. Com a união dos esforços das três cooperativas e dos produtores de café, certamente, vamos alcançar nesta safra resultados ainda melhores”, afirma o presidente da Aprocam, Alessandro Alves Hervaz.

Para o gerente de exportação da Cocarive, Wellington Carlos Pereira, o aumento no consumo dos cafés especiais e a exigência do consumidor mundial pela qualidade foram primordiais para esta conquista. “Com as crescentes exigências do mercado, necessitávamos levar mais informações e transparência aos nossos clientes, e o trabalho da Mantiqueira de Minas veio para selar esse comprometimento com toda a cadeia no nosso café especial”, diz.

Sebrae Minas

Desde 2003, o Sebrae Nacional atua no apoio às Indicações Geográficas (IGs)), por meio da orientação aos produtores para o alcance e reconhecimento desse ativo, além da promoção dessas regiões e produtos únicos. Há, ainda, o desenvolvimento de uma ferramenta que vai permitir a rastreabilidade de todos cafés com IG.

No Sul do estado, desde o início do projeto para a conquista da IG, o Sebrae Minas promove a divulgação da marca e estimula a participação da Aprocam em eventos de valorização da cadeia produtiva. “Por meio do Origem Minas, promovemos a região em feiras e eventos que têm a alta qualidade dos cafés como seus diferenciais. Também apresentamos o produto em ações de promoção do turismo, encontro de liderança e poder público, a fim de torná-lo cada vez mais conhecido”, afirma a analista da entidade Ticiana Lopes.

Denominação de Origem Mantiqueira de Minas

A região da Mantiqueira de Minas é composta por 25 municípios, que formam a área demarcada da Denominação de Origem (DO), concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esta é uma forma de proteção instituída oficialmente a uma região conhecida por ter um determinado produto produzido, exclusivamente, neste local.

Os cerca de oito mil produtores de café são os responsáveis pelo plantio e manejo das lavouras, aliados à combinação de fatores geográficos – solo, altitude, temperatura, clima, vento, umidade do ar e relevo – garantem frutos de sabor e aroma predominantemente cítricos, florais frutados, com notas de caramelo e chocolate, corpo cremoso e denso, acidez cítrica com intensidade médio-alta, doçura alta e finalização longa.

Este perfil sensorial, além de dados da rastreabilidade, lote, georreferenciamento, foto e história podem ser acessados pelos consumidores por meio do QR Code disponível na embalagem de cada produto.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas