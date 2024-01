Manhã de conscientização sobre Saúde Mental e Hanseníase em Três Corações

O objetivo é conscientizar toda população sobre a saúde mental e sobre a Hanseníase.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram na manhã desta quinta-feira, (25/01), um evento referente às campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, na Praça Odilon Rezende Andrade. O objetivo é conscientizar toda população sobre a saúde mental e sobre a Hanseníase.

Durante o evento, as equipes do Programa de Hanseníase do município e da Casa de Saúde Santa Fé distribuíram folhetos informativos e orientaram a população sobre a doença e a importância de buscar atendimento médico em caso de suspeita, já que a enfermidade é curável e tem tratamento gratuito.

Na ocasião, era possível fazer o teste com estesiômetro, dispositivo que avalia a sensibilidade tátil da pele. A perda da sensibilidade é um dos sinais da Hanseníase. Outros sintomas comuns são manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda da sensibilidade; sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades do corpo e diminuição da força muscular, causando dificuldade de segurar objetos.

Também houve orientações e atividades voltadas à saúde mental e emocional. Teve aulão de dança com o professor Paulinho Miranda do projeto Zumba nos CRAS, apresentação musical com alunos dos projetos sociais de musicalização da SEDESO, atividades físicas com a equipe da Academia Corpo Livre, aferição de pressão arterial com a equipe do SENAC e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs com os profissionais do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA.

As Campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo tratam de temas importantes e as unidades de saúde de Três Corações estão preparadas para oferecer auxílio e orientações quando necessário. Portanto, se precisar de atendimento, procure a unidade mais próxima.

Fonte: Prefeitura de Três Corações