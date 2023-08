Mais de 6 mil doses da vacina antirrábica já foram aplicadas em Três Corações

Estão sendo vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade e que não estejam doentes.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, já garantiu a vacinação de cerca de 6.200 cães e gatos do município, desde o início da Campanha de Vacinação Antirrábica, no fim do mês de julho.

Estão sendo vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade e que não estejam doentes. O animal deve estar devidamente contido com coleira ou guia e acompanhado de um tutor maior de idade.

Para mais informações, entre em contato através do telefone 3691 1065 ou pelo whatsapp 35 98812 4423.

Toda sexta-feira a equipe divulga no site www.trescoracoes.mg.gov.br o cronograma semanal, informando os dias, horários e locais onde realizarão a aplicação das doses nos bairros e também na zona rural.

Raiva

A raiva é uma doença infecciosa aguda grave causada por um vírus e tem letalidade em quase 100% dos casos. A doença acomete mamíferos, inclusive o homem. A prevenção é realizada através da vacina em cães e gatos, que podem transmitir a doença para o homem através da mordedura ou arranhadura!

