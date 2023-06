Mais de 1300 pessoas prestigiam o projeto “O Artêro e a Salamandra de Fogo”, do Grupo Rasgacêro, em Poços de Caldas

A satisfação com o projeto vai além da equipe envolvida. Nas escolas, a história sensibilizou crianças e adultos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Grupo Rasgacêro concluiu, no mês de maio, as apresentações do projeto “O Artêro e a Salamandra de Fogo”. Ao todo, mais de 1.300 pessoas assistiram às sessões, seja nas escolas públicas ou no Parque Municipal Antônio Molinari.

O fundador e coordenador do Rasgacêro, Ricardo Malabi, resume o resultado: “Foi muito emocionante e acredito que todo o grupo tenha se sentido realizado, foi muito melhor do que a gente imaginava”, afirmou.

A satisfação com o projeto vai além da equipe envolvida. Nas escolas, a história sensibilizou crianças e adultos. “Eles conseguem cativar a criançada e até nós adultos. A música, o jeito, a fala, tudo perfeito. Adorei e tenho certeza que as crianças também, para elas é bastante diferente. Aqui na zona rural às vezes a gente não tem oportunidade de ir até a cidade assistir espetáculos. O grupo é muito bom e agradecemos muito quando estão presentes”, comentou a diretora da Escola Municipal Raphael Sanches, Ariovalda de Lima Terra da Silva.

A Escola Municipal Presidente Washington Luiz também recebeu as apresentações. A diretora Weyma Souza agradece a iniciativa do grupo, que já esteve no colégio em outras ocasiões: “A interação das crianças é total, elas amam, e o Rasgacêro sempre traz uma mensagem educacional para nós, não é só a parte teatral. A escola recebe o Rasgacêro de braços abertos e qualquer outro tipo de evento cultural é bem-vindo. O Rasgacêro já trouxe filme, várias peças teatrais, só temos a agradecer, ficamos muito felizes com isso”.

Tanta positividade do público refletiu no elenco, como relata Malabi: “Me trouxe uma energia, uma emoção, uma vibração que há tempos eu não sentia. Esse espetáculo representou o sentido do teatro, o brilho no olhar das crianças, dos professores e funcionários das escolas”.

O projeto

As atividades foram realizadas com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, patrocínio do Grupo DME e apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

As apresentações ocorreram durante os meses de abril e maio, nas escolas municipais Washington Luiz, Maria Ovídia Junqueira, José Avelino de Melo, José Mamud Assan, Dona Lúcia Sacomann Junqueira, Carmélia de Castro e Raphael Sanches. O espetáculo também entrou na programação oficial do Dia do Trabalhador, no Parque Municipal Antônio Molinari.

O espetáculo

A produção trata da questão ambiental de maneira lúdica, misturando teatro, música e circo, em uma história cheia de ação e aventura. O espetáculo conta a saga do herói brasileiro Juvenal, que derrotou a salamandra de fogo que secava o Rio Grande. A história é uma livre adaptação do cordel “Juvenal e o Dragão”, de João Martins de Athayde.

A obra original foi publicada em 1959 e reeditada em 1974 por Leandro Gomes de Barros. Desde então, a história de Juvenal foi adaptada para diversas linguagens artísticas, do cinema ao teatro de bonecos e sombras.

A montagem do Rasgacêro teve sua primeira adaptação livre feita em 2016, pela produtora Bibi Rodriguez e agora volta à cena com a versão assinada por Nando Gonçalves, Nanda Dearo e o Grupo Rasgacêro. A maior parte da trilha sonora é autoral, com músicas compostas por Ricardo Malabi, fundador e coordenador do grupo, além de alguns clássicos da música brasileira.

Ficha técnica e artística

Elenco: Ricardo Malabi, Carol Carmelito, Nanda Dearo, Luiz Fernando Gonçalves, Ivan Soares, Milton Leite, Marcelo Ambrósio, Patrícia Mendonça, Raphael Du Valle, Bea Padu e Guilherme Guerriero.

Dramaturgia: adaptação da obra de João Martins de Athayde, com primeira adaptação de Bibi Rodriguez e segunda de Nanda Dearo, Nando Gonçalves e Grupo Rasgacêro;

Manipulação de bonecos: Marcelo Ambrósio e Kalleb Pessoa;

Técnicos de som e palco: Gustavo Massola, Fábio Cordeiro, Kalleb Fernandez e Fernando de Almeida;

Bonecos gigantes e elementos cênicos: Oficina da Terra Art Studio;

Figurinos e maquiagem: Carol Carmelito;

Marionetes: Belle Enfance;

Coordenação geral: Ricardo Valias;

Direção executiva: Robson Américo;

Assistência de produção: Ana Laura Machado e Fábio Cordeiro;

Gestão: Afinal Cultura;

Produção: Mixiricar-Te Cultural.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas