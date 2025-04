Mais de 1,3 milhão de veículos devem passar pela Fernão Dias durante o feriado

Diante do aumento no volume de tráfego, a concessionária reforça o alerta para os cuidados ao volante

Foto: Arteris Fernão Dias

A Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela BR-381 entre Guarulhos (SP) e Contagem (MG), estima que mais de 1,3 milhão de veículos circulem pela rodovia durante o feriado prolongado, de 17 a 21 de abril, que contempla as celebrações da Semana Santa e Tiradentes. Diante do aumento no volume de tráfego, a concessionária reforça o alerta para os cuidados ao volante – com destaque para o respeito aos limites de velocidade.

“O excesso de velocidade está entre as principais causas de acidentes na rodovia. Em alta velocidade, o tempo de reação e frenagem do condutor é comprometido, aumentando o risco de colisões e capotamentos. Por isso, reforçamos nosso apelo: respeite os limites e desacelere. O seu bem mais precioso é a vida”, orienta Edivaldo Braga, gerente de Operações da Arteris Fernão Dias.

Velocidade controlada, segurança garantida

Na BR-381, os limites de velocidade são definidos conforme o tipo de veículo e o trecho percorrido. No trecho mineiro, o limite é de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para pesados. Já no trecho paulista, os limites são de 100 km/h para leves e 80 km/h para pesados. Atualmente, a rodovia conta com 19 controladores de velocidade ao longo da extensão concedida.

Além do respeito à sinalização e às regras de trânsito, os motoristas devem realizar uma revisão completa nos veículos antes de pegar a estrada. Sistema de freios, pneus, nível de óleo, combustível e uso do cinto de segurança são itens essenciais para uma viagem tranquila.

“Viajar com segurança depende de atitudes conscientes. Dirigir dentro da velocidade permitida, usar sempre o cinto de segurança e nunca combinar direção com álcool são comportamentos que salvam vidas”, finaliza Braga.

Confira orientações para ter uma viagem mais segura:

– Use cinto de segurança. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto durante a viagem, inclusive passageiros do banco traseiro;

– Crianças devem ser transportadas na cadeirinha ou assento específico, de acordo com a idade;

– Respeite os limites de velocidade da rodovia;

– Respeite a sinalização de trânsito;

– Não esqueça de manter os faróis acesos enquanto estiver na rodovia;

– Mantenha distância de segurança em relação ao veículo que trafega a frente;

– Vai de moto? Use capacete;

– Realize um check-up completo no veículo antes de iniciar a viagem, verificando principalmente itens de segurança, tais como pneus, parte elétrica, triângulo e estado geral dos cintos de segurança, além do combustível;

– Em caso de neblina, o motorista deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade.

Tráfego esperado durante o feriado:

17/abr – 312.294

18/abr – 254.012

19/abr – 181.088

20/abr – 295.512

21/abr – 259.365

Horários de pico:

17/abr – 14h às 21h

18/abr – 6h às 12h

20/abr – 16h às 21h

21/abr – 6h às 11h

Serviço ao usuário

Os usuários podem contar com apoio e assistência 24h da concessionária – e contam também com apoio das 12 unidades SOS Usuário ao longo do trecho, com espaço adequado para pausa na viagem, água, banheiros e fraldários.

Caso precise acionar a Arteris Fernão Dias, basta ligar 0800 283 0381 (deficientes auditivos: 0800 717 1000). Por meio do site e twitter, a concessionária também mantém informações atualizadas 24h sobre as condições das rodovias via arteris.com.br/fernaodias e perfil @Arteris_AFD.

Fonte: Arteris Fernão Dias