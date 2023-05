Maio amarelo: vidas a salvar no trânsito

O evento maio amarelo visa reduzir acidentes no trânsito.

Foto: Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros de Alfenas vem realizando campanhas educativas juntamente com órgãos da Polícia Militar e Guarda municipal. O evento maio amarelo visa reduzir acidentes no trânsito.

Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. No Brasil, em sua 10ª edição, a campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

De acordo com o SGT Cordeiro, que trabalha no Corpo de Bombeiros de Alfenas e tem participado do evento, “todos nós temos um papel importante a cumprir, seja como condutor, passageiro ou pedestre. Respeitar as leis de trânsito, ser responsável e adotar comportamentos seguros são atitudes que fazem a diferença e podem tornar as nossas cidades mais seguras”.

Para isso, seguem algumas dicas:

• Pratique a direção defensiva. Isso inclui dirigir em condições adequadas: não dirigir com sono e muito menos alcoolizado.

• Mantenha o veículo em estado apropriado, com a manutenção em dia. De acordo com relatório da Polícia Rodoviária Federal, aproximadamente 5% dos acidentes acontecem por conta de falha mecânica.

• Sempre usar o cinto de segurança que é equipamento de segurança de uso obrigatório e pode salvar vidas.

E lembre-se, em caso de emergência ligue 193

Fonte: Corpo de Bombeiros