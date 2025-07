Machado se prepara para a 109ª Festa de São Benedito

De 15 a 26 de agosto de 2025, Machado vai vibrar com fé, cores, tambores e muita devoção!

Foto: Prefeitura de Machado

No próximo mês, Machado se prepara para receber a maior tradição cultural e religiosa do município: A 109ª Festa de São Benedito 2025, que muda a atmosfera da cidade que dobra a sua população no período diante da quantidade de visitantes, turistas e machadenses ausentes.

Registrada como patrimônio cultural do município sob a coordenação da Prefeitura de Machado, Secretaria de Cultura e Turismo, Associação dos Congadeiros e Paróquia Sagrada Família e Santo Antônio, de 15 a 26 de agosto de 2025, Machado vai vibrar com fé, cores, tambores e muita devoção!

A comissão organizadora já se reuniu com todas as secretarias e parceiros para garantir uma festa segura, organizada e inesquecível. Estão previstas ações integradas entre a Polícia Militar, Polícia Civil, monitoramento de câmeras e drones, segurança privada, equipe de trânsito, fiscalização, Conselho Tutelar e demais setores da Prefeitura, tudo para proteger nossos congadeiros, moradores e visitantes.

A estimativa de público é de 10 mil pessoas diariamente que passarão durante os 12 dias de festa. O prefeito Maycon Willian reforçou a importância da valorização das congadas e do impacto positivo que a festa gera para a cidade, fortalecendo a cultura, a fé e a economia local.

Fonte: Prefeitura de Machado