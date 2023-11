Machado realiza exposição em reconhecimento ao Dia da Consciência Negra

O destaque da exposição foi a abordagem da filosofia “Ubuntu”, uma expressão de acolhimento, respeito, cuidado e confiança, resgatando a essência de ser parte de algo maior e coletivo.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da Secretaria de Educação, promoveu na segunda-feira (20), uma inspiradora exposição de trabalhos dos alunos das escolas, em honra ao Dia da Consciência Negra. O evento, que teve como tema “Ubuntu, Aquilombar é preciso!”, destacou-se pela diversidade de expressões culturais e reflexões sobre a importância da valorização da diversidade.

Com o respaldo da Lei Ordinária n.º 3.270 de 27/05/2021, que institui a “Semana da Consciência Negra”, a data de 20 de novembro foi designada como feriado do “Dia da Consciência Negra” em Machado.

A exposição contou com a participação ativa das escolas municipais, estaduais e IF Sul de Minas, que apresentaram trabalhos nas tendas instaladas para o evento. A programação incluiu apresentações de dança, capoeira e congada, além de barraquinhas, expondo os diversos trabalhos dos alunos relacionados ao tema.

O destaque da exposição foi a abordagem da filosofia “Ubuntu”, uma expressão de acolhimento, respeito, cuidado e confiança, resgatando a essência de ser parte de algo maior e coletivo. Os alunos apresentaram trabalhos, músicas e danças que celebraram a riqueza cultural da África e da cultura afro-brasileira.

A data de 20 de novembro, além de ser marcada como feriado municipal, é um momento crucial para reacender o debate sobre a história dos negros no Brasil, a luta contra a escravidão e o combate ao racismo estrutural da sociedade.

A Prefeitura de Machado, comprometida com a valorização da diversidade e o combate ao racismo, reafirma seu compromisso com a promoção de eventos significativos como este, que enriquecem a compreensão da comunidade sobre a importância da igualdade e do respeito às diferentes culturas.

Fonte: Prefeitura de Machado