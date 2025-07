Machado realiza Casamento Comunitário neste sábado

Cerimônia acontece neste sábado, dia 5 de julho, às 18h, no auditório da FESSUL, e promete emocionar a todos.

Foto: Prefeitura de Machado

Na última segunda-feira (30/06), o vice-prefeito de Machado, Joel Nogueira Mendes, recebeu no gabinete os casais participantes do Casamento Comunitário 2025. A reunião teve como objetivo alinhar os últimos detalhes da cerimônia e reafirmar o compromisso da Administração Municipal com políticas públicas que valorizam as famílias e promovem a inclusão social.

A cerimônia acontece neste sábado, dia 5 de julho, às 18h, no auditório da FESSUL, e promete emocionar a todos. Treze casais machadenses oficializarão sua união de forma gratuita e com toda a estrutura que esse momento tão especial merece.

O Casamento Comunitário é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Machado, FESSUL, SESI, APCE Produções e a cerimonialista Kátia Papine. Além da celebração completa, o projeto oferece gratuitamente aos noivos vestido, terno, alianças e um dia de beleza, reafirmando o compromisso da gestão com a dignidade e o acesso igualitário aos direitos.

“O Casamento Comunitário representa muito mais do que a celebração do amor. É uma ação social que garante dignidade, fortalece os vínculos familiares e promove a inclusão. Estamos muito felizes em fazer parte deste momento tão especial na vida de tantos machadenses”, destacou o vice-prefeito Joelzinho.

A cerimônia será somente para convidados que irão celebrar esse momento de amor, união e cidadania.

Fonte: Prefeitura de Machado