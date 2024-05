Machado promoverá Baile de Escolha da Rainha da FEMAGRO 2024 neste sábado!

As inscrições para participar do concurso foram abertas entre os meses de fevereiro e março, e agora chegou o momento de conhecermos as grandes vencedoras.

Foto: Prefeitura de Machado

No dia 4 de maio, a partir das 19h30, a cidade de Machado será palco de um evento deslumbrante: o Concurso de Escolha da Rainha da Femagro 2024. Com a participação de 46 candidatas, o Baile da Escolha da Rainha da Femagro promete uma noite repleta de brilho, glamour e entretenimento para todos os presentes.

O evento, que será realizado na Arena Zuza Machado, contará não apenas com a beleza e elegância das candidatas, mas também com uma apresentação imperdível da dupla musical André e Luiz Otavio, que prometem animar a noite com sua música envolvente e cativante.

Este ano, o concurso apresenta diversas categorias para diferentes faixas etárias, incluindo:

De 5 a 10 anos: Rainha e Princesa Mirim;

De 11 a 15 anos: Rainha e Princesa Teen;

De 16 a 24 anos: Rainha, Princesa, Madrinha e Garota Associação dos Cavaleiros.

As inscrições para participar do concurso foram abertas entre os meses de fevereiro e março, e agora chegou o momento de conhecermos as grandes vencedoras.

Durante o evento, os participantes poderão desfrutar de momentos especiais ao lado de amigos e familiares, vibrar com as apresentações das candidatas e dançar ao som contagiante da dupla André e Luiz Otavio.

No entanto, para garantir a segurança e o conforto de todos, algumas medidas são indispensáveis: é proibido levar coolers e bebidas, assim como entrar com objetos cortantes ou perigosos. O consumo de produtos em garrafa de vidro e palitos de espetinhos também não é permitido.A entrada na praça só é permitida após passar pela revista de segurança, e é imprescindível não ignorar as instruções dos funcionários e agentes de segurança presentes. Por fim, para manter o local limpo e organizado, pede-se que todos utilizem as lixeiras disponíveis e evitem jogar lixo no chão. Com a colaboração de todos, certamento o evento será um verdadeiro sucesso.

Além disso, é importante estar ciente do esquema especial de trânsito na Praça Antônio Carlos durante o evento:

Interdição:

Estacionamento proibido do Itaú até o Chapisquinho, das 07h às 18h.

Trânsito totalmente impedido das 18h às 02h.

Fonte: Prefeitura de Machado