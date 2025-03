Machado participa do Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo

O secretário municipal de Cultura e Turismo participou dos debates e diálogos em torno das manifestações culturais de Minas Gerais

Foto: Prefeitura de Machado

Machado participa da 7ª edição do Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais, que acontece na capital, Belo Horizonte.

Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Associação Mineira de Municípios (AMM), a Rede Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), o encontro reúne gestores das cadeias produtivas da cultura e do turismo de todo o estado e propõe que as experiências de trabalho e os projetos desenvolvidos sejam compartilhados, para viabilizar o diálogo e a construção de políticas públicas efetivas.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, João Alexandre Moura, participou dos debates e diálogos em torno das manifestações culturais de Minas Gerais e da promoção do turismo por meio da cultura, gastronomia e outros potenciais.

A agenda em Belo Horizonte também foi acompanhada pelo assessor de Cultura e Biblioteca Municipal, Matheus Martins, na Assembleia Legislativa, para a entrega da prestação de contas à deputada Marli Ribeiro, que destinou, em 2024, emenda parlamentar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a aquisição de mobiliário para a Casa da Cultura e Biblioteca Municipal. Além disso, outras solicitações de recursos foram realizadas e a pauta do projeto de lei do pastel de fubá de Machado, para que se torne patrimônio de interesse cultural e gastronômico de Minas Gerais, foi apresentada.

