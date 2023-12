Machado lança kit maternidade para mães de baixa renda

O kit conterá bodys, fraldas, cobertas, lenços umedecidos, fraldinhas para papinha, sabonete para bebê, cotonetes, álcool 70%, meias e toalhas.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, lançou, nesta quarta-feira (06), o projeto de distribuição de Kits Maternidade, um programa que oferecerá um enxoval completo para as mamães de baixa renda do município.

O kit conterá bodys, fraldas, cobertas, lenços umedecidos, fraldinhas para papinha, sabonete para bebê, cotonetes, álcool 70%, meias e toalhas. Tudo o que uma mãe precisa para cuidar do seu bebê com conforto e dignidade.

Para participar do programa, as mamães precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa e fazer a solicitação.

O Kit Maternidade é mais uma iniciativa do poder executivo junto ao poder legislativo, sendo um anteprojeto criado pelo vereador Robson Amano, para garantir mais qualidade de vida à população. Um grande exemplo de como o poder público pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte: Prefeitura de Machado