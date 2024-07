Machado inaugura Ponto de Apoio à Saúde no Santo Antônio II

Solenidade foi marcada por homenagens ao Sr. Alcione, figura importante da comunidade que faleceu recentemente e cujo nome foi dado ao novo espaço.

Foto: Prefeitura de Machado

Em uma cerimônia emocionante, realizada na noite de quinta-feira (03), a Prefeitura Municipal de Machado, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Machado, inaugurou o Ponto de Apoio à Saúde do Santo Antônio II.

A solenidade, que contou com a presença de diversas autoridades, familiares e moradores do bairro, foi marcada por homenagens ao Sr. Alcione, figura importante da comunidade que faleceu recentemente e cujo nome foi dado ao novo espaço.

O Ponto de Apoio à Saúde do Santo Antônio II é um novo espaço dedicado à oferta de serviços de saúde de qualidade para os moradores do bairro. A unidade contará com equipe médica, odontológica, de enfermagem e psicosocial, além de sala de espera, consultórios e banheiros adaptados.

“Este é um momento de grande alegria para a nossa comunidade. A inauguração do Ponto de Apoio à Saúde do Santo Antônio II representa um marco para a saúde do bairro. Agora, os moradores terão acesso a serviços médicos de qualidade, sem precisar se deslocar para o centro da cidade”, afirmou o Secretário de Saúde, Raphael Caixeta.

Durante a cerimônia, foi realizada uma homenagem ao Sr. Alcione, que faleceu aos 38 anos. Alcione era um homem exemplar, que dedicou sua vida à comunidade, lutando por melhorias na vida das pessoas.

“Alcione foi um homem de grande força, determinação e amor à vida. Sua história nos inspira a sermos pessoas melhores e a lutarmos pelos nossos sonhos. Ele será sempre lembrado com muito carinho por todos nós”, destacou o Prefeito Municipal, Maycon Willian da Silva.

O Ponto de Apoio à Saúde do Santo Antônio II é um importante investimento da Prefeitura Municipal na área da saúde. A unidade irá beneficiar diretamente as famílias do bairro.

“Com a inauguração deste novo espaço, estamos dando um passo importante para melhorar a qualidade de vida dos moradores do Santo Antônio II. A nossa meta é oferecer saúde de qualidade para todos os cidadãos de Machado. Nasci, cresci e quero viver minha vida toda em Machado, por isso nosso trabalho por uma cidade cada vez melhor”, finalizou o Prefeito Maycon Willian.

A cerimônia de inauguração do Ponto de Apoio à Saúde do Santo Antônio II contou com a presença do Prefeito Municipal Maycon Willian da Silva, o Vice-Prefeito Joel Nogueira Mendes, o Presidente da Câmara Municipal José Miguel Oliveira, o Secretário de Saúde Raphael Caixeta, o Secretário de Planejamento e Gestão Eduardo Gonçalves, o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Machado Luiz Gonzaga Xavier, a representante da família do homenageado Ashley de Souza Codgnole, o Pastor Evandro Laerte da Igreja Assembléia de Deus Missão, e diversas outras autoridades locais.

Fonte: Prefeitura de Machado