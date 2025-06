Machado inaugura novo Ponto de Apoio em Saúde da População Rural

O espaço foi criado para atender mais de 6.500 pessoas cadastradas na zona rural

Foto: Prefeitura de Machado

Ontem (24), a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou o novo Ponto de Apoio em Saúde da População Rural “João Bernardes Pereira”, localizado na Vila do Céu (antigo PSF Santuário), com estrutura completa e acolhimento humanizado.

O espaço foi criado para atender mais de 6.500 pessoas cadastradas na zona rural, ampliando o acesso aos serviços de saúde com consultas médicas, enfermagem, sala de vacina e odontologia. Os atendimentos no local terão início já no mês de julho.

Durante a cerimônia, o prefeito Maycon Willian destacou: “Muito feliz, mais um ponto de saúde inaugurado. São 6.500 pessoas que agora terão mais um ponto de apoio. Não estamos substituindo, estamos ampliando. E peço: atendam bem a todos que por essa porta entrarem. Saúde para nós é prioridade.”

O secretário de Saúde, Raphael Caixeta, reforçou o princípio da equidade: “Quem precisa de mais, tem mais. A população rural agora vai contar com um espaço completo dentro da cidade, ampliando os atendimentos com dignidade e cuidado.”

O novo espaço homenageia João Bernardes Pereira, cidadão machadense que simboliza a simplicidade, alegria e o espírito solidário da vida rural. A homenagem reforça o respeito à memória e à identidade do nosso povo.

Mais cuidado, mais acesso, mais saúde para o campo.

Fonte: Prefeitura de Machado